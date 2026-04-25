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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 2-2 Jaguares

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 2-2 Jaguares

Este sábado, el cuadro 'leopardo' volvió a sufrir un traspié en condición de local, enfrentando a los monterianos, quienes los complicaron en la tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Bucaramanga vs. Jaguares, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Bucaramanga vs. Jaguares, por Liga.
Foto: Colprensa.

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