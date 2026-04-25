Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 2-2 Jaguares

Este sábado 25 de abril, la Liga BetPlay I-2026 le dio continuidad a la jornada 18 del fútbol colombiano, con el encuentro entre Atlético Bucaramanga y Jaguares; trascendental en la definición del grupo de los ocho.

Y es que, aunque durante una parte importante del encuentro los 'leopardos' estaban parcialmente arriba del marcador; al final, un gol en el tiempo adicional de los monterianos, casi que sepultó todas las opciones de clasificación para los 'auriverdes'.

Con el 2-2 final, ambos repartieron puntos en el estadio Américo Montanini, de Bucaramanga.

Así se jugará la jornada 18 de la Liga BetPlay

Pasto 1-2 Independiente Santa Fe

Millonarios 2-0 Tolima

Cúcuta 1-1 Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga 2-2 Jaguares

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Sábado 25 de abril

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 4:00 p.m.

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Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

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Independiente Medellín vs. Fortaleza

Hora: 8:30 p.m.

Domingo 26 de abril

Águilas Doradas vs.Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

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Llaneros vs. Alianza FC

Hora: 6:10 p.m.

Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:20 p.m.



Así quedó la tabla de posiciones ne la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 2-2 Jaguares