Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Bucaramanga 2-2 Jaguares

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Este sábado 25 de abril, la Liga BetPlay I-2026 le dio continuidad a la jornada 18 del fútbol colombiano, con el encuentro entre Atlético Bucaramanga y Jaguares; trascendental en la definición del grupo de los ocho.
Y es que, aunque durante una parte importante del encuentro los 'leopardos' estaban parcialmente arriba del marcador; al final, un gol en el tiempo adicional de los monterianos, casi que sepultó todas las opciones de clasificación para los 'auriverdes'.
Con el 2-2 final, ambos repartieron puntos en el estadio Américo Montanini, de Bucaramanga.
Pasto 1-2 Independiente Santa Fe
Millonarios 2-0 Tolima
Cúcuta 1-1 Junior de Barranquilla
Atlético Bucaramanga 2-2 Jaguares
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Sábado 25 de abril
Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional
Hora: 4:00 p.m.
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Deportivo Cali vs. América de Cali
Hora: 6:10 p.m.
SIGA EL CLÁSICO VALLECAUCANO AQUÍ.
Independiente Medellín vs. Fortaleza
Hora: 8:30 p.m.
Domingo 26 de abril
Águilas Doradas vs.Once Caldas
Hora: 4:00 p.m.
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Llaneros vs. Alianza FC
Hora: 6:10 p.m.
Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó
Hora: 8:20 p.m.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|GD
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|17
|+22
|40
|2
|Deportivo Pasto
|18
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|+10
|30
|5
|América de Cali
|17
|+10
|30
|6
|Once Caldas
|17
|+8
|29
|7
|Santa Fe
|18
|+5
|26
|8
|Millonarios
|18
|+8
|25
|9
|Internacional de Bogotá
|17
|-2
|25
|10
|Atlético Bucaramanga
|18
|+7
|23
|11
|Deportivo Cali
|17
|+3
|23
|12
|Independiente Medellín
|17
|+2
|23
|13
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|14
|Llaneros
|17
|0
|21
|15
|Fortaleza CEIF
|17
|-5
|19
|16
|Cúcuta Deportivo
|18
|-11
|16
|17
|Alianza FC
|17
|-14
|15
|18
|Jaguares
|18
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|17
|-16
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|-17
|7