Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 América

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El estadio de Palmaseca recibió este sábado un nuevo clásico entre Deportivo Cali y América, un compromiso de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 que tuvo emociones de principio a fin, no estuvo exento de la polémica, y en la previa y durante la contienda, estuvo 'manchado' por algunas peleas de los hinchas.
Más allá de lo que significaba un nuevo enfrentamiento contra su rival de patio, este duelo para los 'azucareros' era fundamental en sus aspiraciones a la clasificación a los 'play-offs', ya que una derrota frente a los 'diablos rojos' los dejaba sin opciones.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria del Deportivo Cali 1-0 sobre América:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|Pts
|DG
|GF
|GC
|1
|Atlético Nacional
|18
|40
|+21
|35
|14
|2
|Deportivo Pasto
|18
|34
|+5
|26
|21
|3
|Junior de Barranquilla
|18
|32
|+6
|27
|21
|4
|Deportes Tolima
|18
|30
|+10
|26
|16
|5
|América de Cali
|18
|30
|+9
|24
|15
|6
|Once Caldas
|17
|29
|+8
|28
|20
|7
|Santa Fe
|18
|26
|+5
|26
|21
|8
|Deportivo Cali
|18
|26
|+4
|19
|15
|9
|Millonarios
|18
|25
|+8
|29
|21
|10
|Internacional de Bogotá
|17
|25
|-2
|21
|23
|11
|Atlético Bucaramanga
|18
|23
|+7
|25
|18
|12
|Independiente Medellín
|17
|23
|+2
|24
|22
|13
|Águilas Doradas
|17
|22
|-6
|16
|22
|14
|Llaneros
|17
|21
|0
|17
|17
|15
|Fortaleza CEIF
|17
|19
|-5
|20
|25
|16
|Cúcuta Deportivo
|18
|16
|-11
|22
|33
|17
|Alianza Fútbol Club
|17
|15
|-14
|11
|25
|18
|Jaguares de Córdoba
|18
|15
|-15
|18
|33
|19
|Boyacá Chicó
|17
|14
|-16
|12
|28
|20
|Deportivo Pereira
|18
|10
|-16
|15
|31