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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 América

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 América

El clásico entre Deportico Cali y América tuvo emociones de principio a fin, y tampoco faltó la polémica; los puntos fueron para los 'azucareros'; así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Deportivo Cali y América se enfrentaron en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali y América se enfrentaron en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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