Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 América

El estadio de Palmaseca recibió este sábado un nuevo clásico entre Deportivo Cali y América, un compromiso de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 que tuvo emociones de principio a fin, no estuvo exento de la polémica, y en la previa y durante la contienda, estuvo 'manchado' por algunas peleas de los hinchas.

Más allá de lo que significaba un nuevo enfrentamiento contra su rival de patio, este duelo para los 'azucareros' era fundamental en sus aspiraciones a la clasificación a los 'play-offs', ya que una derrota frente a los 'diablos rojos' los dejaba sin opciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria del Deportivo Cali 1-0 sobre América: