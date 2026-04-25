Avilés Hurtado y un gol que puso a celebrar a todo Palmaseca, en Cali vs. América

Avilés Hurtado puso a celebrar a todos los hinchas del Cali presentes tanto en Palmaseca, como en departamento del Valle de Cauca, y en otros lugares del país, al marcar el gol que le dio los tres puntos al 'verdiblanco' en el clásico contra América, de este sábado, por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.

Fue al minuto 88 que el experimentado extremo logró enviar el balón con rumbo a la red, y así desatar toda la euforia en el escenario deportivo. Y es que esa diana, le significó además a su club la posibilidad de seguir soñando con la clasificación a los 'play-offs'. Fue 0-1 sobre los 'diablos rojos'.



Vea acá el gol de Avilés Hurtado en el clásico Cali vs. América: