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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Avilés Hurtado y un gol que puso a celebrar a todo Palmaseca, en Cali vs. América

Avilés Hurtado y un gol que puso a celebrar a todo Palmaseca, en Cali vs. América

El extremo del Deportivo Cali logró enviar el balón al fondo de la red, mismo que sirvió para darle los tres puntos a su equipo en el clásico contra América. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Avilés Hurtado celebra el gol que le marcó al América en el clásico.
Avilés Hurtado celebra el gol que le marcó al América en el clásico.
Colprensa

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