Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima,

Este viernes 11 de septiembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la décima jornada del fútbol colombiano con dos buenos partidos, en los que no faltaron emociones.
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A primera hora, Jaguares rescató un empate 2-2 en casa frente a Fortaleza; mientras que, para cerrar la jornada de viernes, Santa Fe venció por la mínima diferencia a Tolima en El Campín.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima:
|Equipo
|PTS
|PJ
|GD
|1
|América
|20
|8
|+16
|2
|Tolima
|16
|8
|+3
|3
|Medellín
|15
|6
|+6
|4
|Santa Fe
|13
|8
|+3
|5
|Millonarios
|13
|9
|+3
|6
|Atlético Nacional
|12
|5
|+8
|7
|Llaneros
|11
|8
|0
|8
|Águilas Doradas
|10
|6
|+2
|9
|Bucaramanga
|10
|6
|+2
|10
|Once Caldas
|8
|7
|+2
|11
|Deportivo Cali
|8
|7
|+2
|12
|Fortaleza
|8
|9
|-2
|13
|Internacional
|8
|8
|-2
|14
|Cúcuta
|8
|8
|-5
|15
|Jaguares
|7
|8
|-5
|16
|Deportivo Pereira
|6
|6
|-3
|17
|Boyacá Chicó
|6
|6
|-8
|18
|Junior
|3
|6
|-4
|19
|Pasto
|2
|8
|-8
|20
|Alianza
|2
|7
|-10