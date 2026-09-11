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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima,

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima,

El 'león' volvió al triunfo en Liga y, en el inicio de la décima jornada, empezó a escalar posiciones en la tabla, pensando en encaminar su clasificación a los ocho desde ya.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Tolima, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Tolima, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este viernes 11 de septiembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la décima jornada del fútbol colombiano con dos buenos partidos, en los que no faltaron emociones.

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A primera hora, Jaguares rescató un empate 2-2 en casa frente a Fortaleza; mientras que, para cerrar la jornada de viernes, Santa Fe venció por la mínima diferencia a Tolima en El Campín.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima:

EquipoPTSPJGD
1América208+16
2Tolima168+3
3Medellín156+6
4Santa Fe138+3
5Millonarios139+3
6Atlético Nacional125+8
7Llaneros1180
8Águilas Doradas106+2
9Bucaramanga106+2
10Once Caldas87+2
11Deportivo Cali87+2
12Fortaleza89-2
13Internacional88-2
14Cúcuta88-5
15Jaguares78-5
16Deportivo Pereira66-3
17Boyacá Chicó66-8
18Junior36-4
19Pasto28-8
20Alianza27-10

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