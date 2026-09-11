Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima,

Este viernes 11 de septiembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la décima jornada del fútbol colombiano con dos buenos partidos, en los que no faltaron emociones.

A primera hora, Jaguares rescató un empate 2-2 en casa frente a Fortaleza; mientras que, para cerrar la jornada de viernes, Santa Fe venció por la mínima diferencia a Tolima en El Campín.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 1-0 Tolima:

