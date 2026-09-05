Este sábado, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la novena jornada del fútbol colombiano, con varios partidazos y hasta sorpresas, como la de Fortaleza, quien le sacó un empate a Santa Fe en El Campín, luego de ir perdiendo 2-0.
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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Fortaleza:
|Equipo
|PJ
|PTS
|GD
|1
|América
|8
|20
|+16
|2
|Medellín
|6
|15
|+6
|3
|Tolima
|6
|13
|+3
|4
|Atlético Nacional
|5
|12
|+8
|5
|Millonarios
|7
|11
|+3
|6
|Llaneros
|7
|11
|+1
|7
|Santa Fe
|7
|10
|+2
|8
|Bucaramanga
|6
|10
|+2
|9
|Once Caldas
|7
|9
|+2
|10
|Águilas Doradas
|5
|9
|+2
|11
|Cúcuta
|8
|9
|-5
|12
|Deportivo Cali
|6
|8
|+2
|13
|Fortaleza
|8
|7
|-2
|14
|Internacional
|7
|7
|-2
|15
|Deportivo Pereira
|5
|5
|-3
|16
|Jaguares
|6
|5
|-5
|17
|Boyacá Chicó
|6
|5
|-8
|18
|Junior
|5
|2
|-4
|19
|Pasto
|8
|2
|-8
|20
|Alianza
|7
|2
|-10