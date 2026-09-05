Este sábado, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la novena jornada del fútbol colombiano, con varios partidazos y hasta sorpresas, como la de Fortaleza, quien le sacó un empate a Santa Fe en El Campín, luego de ir perdiendo 2-0.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Fortaleza: