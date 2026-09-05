Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Fortaleza

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Fortaleza

Este sábado, el fútbol colombiano le dio inicio a la novena jornada, que ya dejó una de las grandes sorpresas del fin de semana, con el empate entre Santa Fe y Fortaleza.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de sept, 2026
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Fortaleza, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Fortaleza, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este sábado, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la novena jornada del fútbol colombiano, con varios partidazos y hasta sorpresas, como la de Fortaleza, quien le sacó un empate a Santa Fe en El Campín, luego de ir perdiendo 2-0.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Fortaleza:

Últimas noticias

Disputa entre jugadores de Nacional y América, en duelo de fogueo.
Fútbol Colombiano

El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

Edwin Cardona
Fútbol Colombiano

Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

EquipoPJPTSGD
1América820+16
2Medellín615+6
3Tolima613+3
4Atlético Nacional512+8
5Millonarios711+3
6Llaneros711+1
7Santa Fe710+2
8Bucaramanga610+2
9Once Caldas79+2
10Águilas Doradas59+2
11Cúcuta89-5
12Deportivo Cali68+2
13Fortaleza87-2
14Internacional77-2
15Deportivo Pereira55-3
16Jaguares65-5
17Boyacá Chicó65-8
18Junior52-4
19Pasto82-8
20Alianza72-10

Publicidad

Publicidad

Publicidad