Vea el golazo de América vs. Nacional, en duelo de fogueo; Jhon Murillo definió

Este sábado, América y Nacional se pusieron 'cita' en el estadio del Inter Miami, por un duelo de fogueo.
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Y el cuadro 'escarlata' destiló magia en el campo, con una gran jugada de Luis Quiñones, que terminó en un golazo de Jhon Murillo.
¡Golazo de Murillo!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026
De tacó América de Cali consiguió la igualdad parcial ante Atlético Nacional en el arranque del clásico.
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