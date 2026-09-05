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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de América vs. Nacional, en duelo de fogueo; Jhon Murillo definió

Vea el golazo de América vs. Nacional, en duelo de fogueo; Jhon Murillo definió

Murillo sorprendió a la defensa 'verdolaga', tras anotar un golazo orquestado por Luis Quiñones, quien hizo una gran jugada individual.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Jhon Murillo
Jhon Murillo celebra gol con América de Cali - Foto:
AFP

Este sábado, América y Nacional se pusieron 'cita' en el estadio del Inter Miami, por un duelo de fogueo.

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Y el cuadro 'escarlata' destiló magia en el campo, con una gran jugada de Luis Quiñones, que terminó en un golazo de Jhon Murillo.

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