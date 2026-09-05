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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona aprovechó 'papayaso' de América; vea el gol con Nacional, en duelo de fogueo

Edwin Cardona aprovechó 'papayaso' de América; vea el gol con Nacional, en duelo de fogueo

El mediocampista antioqueño le sacó provecho a una mala salida del cuadro 'escarlata' en defensa, convirtiendo gran gol en Miami, por duelo preparatorio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional
Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional en la final de la Liga Bet Play contra Junior de Barranquilla
AFP

Este sábado 5 de septiembre, Nacional y América de Cali se enfrentaron en Miami por un duelo de fogueo, pensado para ayudar a los damnificados por el terremoto que sacudió a Colombia.

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Y en los primeros minutos del juego, Edwin Cardona abrió el marcador para los 'verdolagas'; tras una mala salida del cuadro americano.

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