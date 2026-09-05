Edwin Cardona aprovechó 'papayaso' de América; vea el gol con Nacional, en duelo de fogueo

Este sábado 5 de septiembre, Nacional y América de Cali se enfrentaron en Miami por un duelo de fogueo, pensado para ayudar a los damnificados por el terremoto que sacudió a Colombia.
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Y en los primeros minutos del juego, Edwin Cardona abrió el marcador para los 'verdolagas'; tras una mala salida del cuadro americano.
El paisa solo tuvo que empujar el balón frente al arco.
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Edwin Cardona abrió el marcador— ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026
Atlético Nacional de manera temprana abrió el marcador frente al América de Cali.
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