Nacional no dejó ni celebrar el empate de América; vea el gol de Ian Poveda, en duelo de fogueo

A los solo segundos del tanto del cuadro 'escarlata'; Nacional no se hizo esperar y, en la primera jugada después del saque de mitad, volvió a ponerse arriba del marcador.

Tras una jugada muy buen de Juan Manuel Rengifo, apareció Ian Poveda para hacerse con la pelota y sacar gran remate, que significó el 2-1 a favor de los 'verdolagas'.