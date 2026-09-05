Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no dejó ni celebrar el empate de América; vea el gol de Ian Poveda, en duelo de fogueo

Nacional no dejó ni celebrar el empate de América; vea el gol de Ian Poveda, en duelo de fogueo

Poveda no perdonó y, a los solo segundos del empate del cuadro 'escarlata'; apareció para volver a poner arriba del marcador al conjunto antioqueño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
Comparta en:
Nacional festejando triunfo contra América, en duelo de fogueo.
Nacional festejando triunfo contra América, en duelo de fogueo.
Foto: X de Nacional.

A los solo segundos del tanto del cuadro 'escarlata'; Nacional no se hizo esperar y, en la primera jugada después del saque de mitad, volvió a ponerse arriba del marcador.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tras una jugada muy buen de Juan Manuel Rengifo, apareció Ian Poveda para hacerse con la pelota y sacar gran remate, que significó el 2-1 a favor de los 'verdolagas'.

Últimas noticias

Disputa entre jugadores de Nacional y América, en duelo de fogueo.
Fútbol Colombiano

El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

Edwin Cardona
Fútbol Colombiano

Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

Relacionados

Atlético Nacional

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad