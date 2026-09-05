Nacional no dejó ni celebrar el empate de América; vea el gol de Ian Poveda, en duelo de fogueo

A los solo segundos del tanto del cuadro 'escarlata'; Nacional no se hizo esperar y, en la primera jugada después del saque de mitad, volvió a ponerse arriba del marcador.
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Tras una jugada muy buen de Juan Manuel Rengifo, apareció Ian Poveda para hacerse con la pelota y sacar gran remate, que significó el 2-1 a favor de los 'verdolagas'.
Poveda puso el segundo de Atlético Nacional— ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026
América acababa de empatar, pero apareció el mediocampista con un remate que venció a Fernandes.
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