El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

Este sábado 5 de septiembre, Atlético Nacional se enfrentó con América de Cali en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace meses atrás.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Sin embargo, lo que sería espectáculo y más, se convirtió en pelea, empujones y groserías por parte de ambos futbolistas, que se cruzaron fuerte en el terreno de juego.
🔥 ¡Se calentaron los ánimos!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026
⚽ Jugadores de América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron un momento de tensión durante el partido.
▶️ Mira la 🇨🇴 #SerieColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/S56j74G3uN
Publicidad