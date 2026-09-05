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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

El encuentro entre verdes y rojos se 'subió de humos' y, con Morelos como protagonista, se presentó fuerte discusión en el terreno de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Disputa entre jugadores de Nacional y América, en duelo de fogueo.
Disputa entre jugadores de Nacional y América, en duelo de fogueo.
Foto: Pantallazo de X.

Este sábado 5 de septiembre, Atlético Nacional se enfrentó con América de Cali en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace meses atrás.

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Sin embargo, lo que sería espectáculo y más, se convirtió en pelea, empujones y groserías por parte de ambos futbolistas, que se cruzaron fuerte en el terreno de juego.

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