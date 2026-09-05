El América vs Nacional se 'calentó'; tropel, con Alfredo Morelos como protagonista ¡Empujones y más!

Este sábado 5 de septiembre, Atlético Nacional se enfrentó con América de Cali en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace meses atrás.

Sin embargo, lo que sería espectáculo y más, se convirtió en pelea, empujones y groserías por parte de ambos futbolistas, que se cruzaron fuerte en el terreno de juego.

🔥 ¡Se calentaron los ánimos!



⚽ Jugadores de América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron un momento de tensión durante el partido.



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