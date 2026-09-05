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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

El mediocampista paisa no falló en el punto penalti, convirtiendo el 3-1 parcial del encuentro a favor de los paisas. Esto, luego de una falta sobre Alfredo Morelos en el área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Edwin Cardona
Edwin Cardona celebra gol con Atlético Nacional - Foto:
Colprensa

Este sábado 5 de septiembre, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace varios meses.

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Y, como es costumbre, Edwin Cardona se convirtió en protagonista del equipo verde, anotando un doblete para poner arriba a los antioqueños.

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Desde el punto blanco, el mediocampista paisa no perdonó.

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