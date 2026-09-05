Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

Este sábado 5 de septiembre, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace varios meses.
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Y, como es costumbre, Edwin Cardona se convirtió en protagonista del equipo verde, anotando un doblete para poner arriba a los antioqueños.
Desde el punto blanco, el mediocampista paisa no perdonó.
¡Penal sobre Morelos y gol de Cardona!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026
El mediocampista de Atlético Nacional llegó al doblete tras convertir desde el punto blanco frente al América de Cali.
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