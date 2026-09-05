Vea el doblete de Edwin Cardona, en Nacional vs. América, por duelo de fogueo

Este sábado 5 de septiembre, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en Miami, por un duelo de fogueo, programado desde hace varios meses.

Y, como es costumbre, Edwin Cardona se convirtió en protagonista del equipo verde, anotando un doblete para poner arriba a los antioqueños.

Desde el punto blanco, el mediocampista paisa no perdonó.

¡Penal sobre Morelos y gol de Cardona!



El mediocampista de Atlético Nacional llegó al doblete tras convertir desde el punto blanco frente al América de Cali.



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