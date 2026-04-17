Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay, luego de derrota del Cali 1-0 con Boyacá Chicó

Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay, luego de derrota del Cali 1-0 con Boyacá Chicó

Deportivo Cali cayó este viernes en la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026, y esta nueva derrota los hizo poner el ojo en la tabla del descenso. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Deportivo Cali perdió en su visita al Chicó por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali perdió en su visita al Chicó por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad