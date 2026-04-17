Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay, luego de derrota del Cali 1-0 con Boyacá Chicó

Deportivo Cali sumó este viernes una dura derrota en la Liga BetPlay I-2026. Los dirigidos por Rafael Dudamel visitaron el campo de juego del estadio La Independencia para enfrentar a Boyacá Chicó, en cumplimiento de la jornada 17. Los 'azucareros' perdieron 1-0.

Dicha caída dejó a los verdes del Valle del Cauca con 23 puntos en 17 juegos en la clasificación general del presente campeonato, mientras que los 'ajedrezados' llegaron a 14 enteros en 16 compromisos disputados. Esta nueva derrota del Cali generó que volvieran a poner los ojos en el tema de la tabla del descenso.

Deportivo Cali visitó a Boyacá Chicó en la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026. X de @DeportivoCaliCP

Además, del compromiso entre Chicó y Cali, en la ciudad de Montería, Jaguares, otro de los clubes que están atentos también a la tabla del promedio, perdió en el estadio Jaraguay 2-3 frente al Deportivo Pasto, club que ha mantenido una regularidad.



Sin duda que estos resultados dejó ciertos movimientos en la tabla del descenso de la Liga BetPlay. En el caso del Cali aún tiene un poco de 'renta', pero debe estar atento, ya que otros equipos como Internacional de Bogotá, Alianza FC y Cúcuta Deportivo aún no han jugado sus compromisos. El 'azucarero', por ahora, tiene un promedio de 1,12.

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Jaguares quedó con 0,82 y Boyacá Chicó con 0,88 de promedio en la tabla del descenso.

Jaguares vs. Deportivo Pasto en partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026, luego de derrota del Cali 1-0 con Boyacá Chicó

Tabla del descenso tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/QkExRhNNU0 — José Orlando Ascencio (@josasc) April 17, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali en la Liga BetPlay I-2026?

Los 'azucareros' volverán al 'ruedo' en el actual campeonato del fútbol colombiano el próximo sábado 25 de abril cuando reciban en el estadio de Palmaseca al América de Cali, en un nuevo clásico del Valle del Cauca. El partido corresponde a la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 y tiene como horario de inicio a las 6:10 de la tarde.