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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Cali

Este viernes, el elenco 'ajedrezado' sumó tres puntos importante contra los 'azucareros', en partido de la fecha 17. Así quedó la Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Deportivo Cali visitó a Boyacá Chicó en la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali visitó a Boyacá Chicó en la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026.
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