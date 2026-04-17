Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Cali

Este viernes se dio apertura a la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 con dos compromisos, y uno de ellos lo protagonizaron Boyacá Chicó y Deportivo Cali, en el estadio La Independencia de Tunja. El juego acabó 1-0 a favor de los boyacenses.

El duelo entre 'ajedrezados' y 'azucareros' en el primer tiempo se vio marcado por las constantes faltas, aunque el verde caleño generó unas aproximaciones con Steven 'Tití' Rodríguez; los locales también tuvieron aproximaciones y Pedro Gallese se mostró firme bajo los tres palos.

Eso sí, en la segunda parte llegó el único tanto del compromiso y fue obra de los locales por intermedio de Jairo Molina.

Mientras que en el estadio Jaraguay en Montería, Jaguares recibió al Deportivo Pasto. En tierras cordobeses los tres puntos se los llevaron los 'volcánicos' que ganaron 2-3.



Los goles de Pasto fueron anotados por Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Enrique Serje, mientras que los goles de los 'felinos del Sinú' fueron anotados por Andrés Rentería.

Jaguares vs. Deportivo Pasto en partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 1-0 Cali