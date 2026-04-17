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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América vs. Millonarios, el duelo que se lleva las miradas en la fecha 17 en Liga BetPlay

América vs. Millonarios, el duelo que se lleva las miradas en la fecha 17 en Liga BetPlay

El Pascual Guerrero recibirá un nuevo enfrentamiento entre América y Millonarios, un duelo clave en sus aspiraciones de clasificación en la Liga BetPlay I-2026.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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América y Millonarios se enfrentan en la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
América y Millonarios se enfrentan en la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: AFP

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