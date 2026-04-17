América vs. Millonarios, el duelo que se lleva las miradas en la fecha 17 en Liga BetPlay

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América de Cali recibirá a Millonarios el próximo domingo, en un partido clave de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 porque la posible clasificación de ambos equipos para los 'play-offs' dependerá de lo que ocurra en ese encuentro.
A falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase del campeonato, el América -que tiene un partido aplazado- tiene 24 puntos y una victoria lo dejará muy cerca de la clasificación las finales.
Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, lo tiene un poco más difícil porque suma 22 unidades.
Sin embargo, los dos equipos están motivados tras haber ganado sus partidos de la Copa Sudamericana esta semana. El América se impuso 2-1 al peruano Alianza Atlético, mientras que el Millonarios le ganó 1-0 al uruguayo Boston River.
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Para este partido, la única baja de los caleños es la del lateral derecho Mateo Castillo.
En cuanto al resto del equipo, se espera que sean titulares jugadores de buen nivel como el arquero brasileño Jean Fernandes, el creativo Yeison Guzmán, el atacante Tomás Ángel y el delantero ecuatoriano Daniel Valencia.
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Millonarios tendrá que lidiar con la baja de una de sus figuras, el delantero argentino Rodrigo Contreras, que fue expulsado en el empate 1-1 del fin de semana pasado con el Independiente Santa Fe.
El ariete posiblemente sea reemplazado por Radamel Falcao García o Carlos Darwin Quintero, quien anotó el gol con el que el Millonarios se impuso al Boston River esta semana.
Viernes 17 de abril
Jaguares vs. Deportivo Pasto
Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali.
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18 de abril
Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira
Fortaleza vs. Águilas Doradas.
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19 de abril
Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo
Alianza vs. Independiente Medellín
Junior vs. Llaneros
América de Cali vs. Millonarios.
20 de abril
Once Caldas vs. Internacional
Atlético Nacional vs. Bucaramanga