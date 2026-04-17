América vs. Millonarios, el duelo que se lleva las miradas en la fecha 17 en Liga BetPlay

América de Cali recibirá a Millonarios el próximo domingo, en un partido clave de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 porque la posible clasificación de ambos equipos para los 'play-offs' dependerá de lo que ocurra en ese encuentro.

A falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase del campeonato, el América -que tiene un partido aplazado- tiene 24 puntos y una victoria lo dejará muy cerca de la clasificación las finales.

Así llegan los equipos al partido en el Pascual Guerrero

Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, lo tiene un poco más difícil porque suma 22 unidades.

Sin embargo, los dos equipos están motivados tras haber ganado sus partidos de la Copa Sudamericana esta semana. El América se impuso 2-1 al peruano Alianza Atlético, mientras que el Millonarios le ganó 1-0 al uruguayo Boston River.



Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana Colprensa

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Para este partido, la única baja de los caleños es la del lateral derecho Mateo Castillo.

En cuanto al resto del equipo, se espera que sean titulares jugadores de buen nivel como el arquero brasileño Jean Fernandes, el creativo Yeison Guzmán, el atacante Tomás Ángel y el delantero ecuatoriano Daniel Valencia.

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Millonarios tendrá que lidiar con la baja de una de sus figuras, el delantero argentino Rodrigo Contreras, que fue expulsado en el empate 1-1 del fin de semana pasado con el Independiente Santa Fe.

El ariete posiblemente sea reemplazado por Radamel Falcao García o Carlos Darwin Quintero, quien anotó el gol con el que el Millonarios se impuso al Boston River esta semana.

América de Cali avanzó a la fase de grupos, en Copa Sudamericana, en el bombo 1. Foto: X de @Sudamericana.

Partidos de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026:

Viernes 17 de abril

Jaguares vs. Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali.

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18 de abril

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

Fortaleza vs. Águilas Doradas.

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19 de abril

Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

Alianza vs. Independiente Medellín

Junior vs. Llaneros

América de Cali vs. Millonarios.

20 de abril

Once Caldas vs. Internacional

Atlético Nacional vs. Bucaramanga

