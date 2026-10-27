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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Luego de igualar en casa, el conjunto 'ajedrezado' perdió la categoría, este martes. Ante un margen de error muy bajo, esta igualdad los despide de la primera divisón.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Archivo de Colprensa

Este martes 27 de octubre, se disputó el compromiso entre Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó en el desarrollo de la quinta fecha del fútbol profesional colombiano. El encuentro finalizó en empate 1-1, siendo este un resultado lapidario para ambos equipos.

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Por una parte, el cuadro 'ajedrezado' necesitaba sumar los tres puntos para mantener posibilidades matemáticas de permanencia en la primera división; mientras que el 'tiburón' requería la victoria para seguir con vida en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

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Boyacá Chicó no pasó del 1-1 con Junior y descendió al Torneo Betplay en 2027

Con el punto obtenido, Boyacá Chicó quedó ubicado en la última casilla (posición 20) de la tabla del descenso con un promedio de 0,90, tras acumular 102 puntos en 113 partidos disputados. Con esta cifra, el cuadro de Tunja se convirtió en el primer equipo descendido de este 2026.

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En Colombia, el reglamento de la Dimayor establece que dos clubes pierden la categoría al cierre del año, definidos según el sistema de promedios. Tras confirmarse la caída de Chicó, resta por definirse el segundo equipo que descenderá a la B. Escuadras como Jaguares (promedio de 0,91) y Cúcuta (promedio de 1,06) se encuentran en las casillas inmediatas de la zona de riesgo.

Ya referente a la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, el empate resultó insuficiente para Junior de Barranquilla, que quedó sin margen matemático para acceder a la fase final del campeonato, por lo que el balompié de nuestro país tendrá nuevo campeón, ya que, el cuadro 'currambero' que es el reciente ganador, ahora se quedó sin posibilidad de defender el título.

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La Liga BetPlay II-2026 continuará con el desarrollo del calendario oficial para definir al segundo descendido del año y a los ocho clubes clasificados a las instancias finales, que ya cuentan con la presencia de América, Cali y Atlético Nacional.

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Así quedó al tabla del descenso en el fútbol colombiano, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior:

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