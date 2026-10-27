Junior quedó eliminado de la Liga Betplay II 2026; el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón

En una nueva regular presentación, sin ideas, ni fútbol, ni jerarquía acorde a los nombres que integran la nómina; Junior de Barranquilla no pasó este martes de la igualdad a un gol frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, y sentenció de esa manera un pésimo semestre en cuanto a resultados deportivos, ya que con 16 puntos y a falta de tres partidos por jugarse de la fase regular, quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.
Así, la llegada de Sebastián Viera como entrenador no fue el revulsivo, ni la solución para enderezar el camino, después de un mal arranque de semestre que produjo la salida del DT Alfredo Arias, quien consiguió dos títulos consecutivos en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026, el 31 de agosto pasado cuando los directivos tomaron la radical decisión.
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Ahora, para Junior lo que sigue es tratar de cerrar con decoro la presente temporada y comenzar a pensar en 2027, cuando participará en la Copa Libertadores de América y desde ya se habla de una depuración de la plantilla con la salida de unos diez jugadores y la contratación de un mismo número de refuerzos.
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Los resultados de Junior en la Liga II 2026
fecha: 1 (25 de julio) partido: Deportes Tolima 2-1 Junior
fecha: 2 (1 de agosto) partido: Junior 0-1 Millonarios
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fecha: 3 (30 de septiembre) partido: Atlético Nacional 3-1 Junior
fecha: 4 (14 de octubre) partido: Junior 1-1 Deportivo Pereira
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fecha 5 (27 de octubre) Boyacá Chicó 1-0 Junior
fecha: 6 (23 de agosto) partido: Junior 1-1 Once Caldas
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fecha: 7 (26 de agosto) partido: América de Cali 4-2 Junior
fecha: 8 (29 de agosto) partido: Junior 1-1 Santa Fe
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fecha: 9 (5 de septiembre) partido: Junior 3-3 Jaguares
fecha: 10 (12 de septiembre) partido: Alianza FC 1-0 Junior
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fecha: 11 (20 de septiembre) partido: Fortaleza 1-4 Junior
fecha: 12 (26 de septiembre) partido: Junior 2-0 Medellín
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fecha: 13 (4 de octubre) partido: Bucaramanga 3-1 Junior
fecha: 14 (10 de octubre) partido: Junior 2-2 Internacional de Bogotá
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fecha: 15 (18 de octubre) partido: Deportivo Cali 0-0 Junior
fecha: 16 (23 de octubre) partido: Junior 1-0 Águilas Doradas
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