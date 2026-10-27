Junior quedó eliminado de la Liga Betplay II 2026; el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón

En una nueva regular presentación, sin ideas, ni fútbol, ni jerarquía acorde a los nombres que integran la nómina; Junior de Barranquilla no pasó este martes de la igualdad a un gol frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, y sentenció de esa manera un pésimo semestre en cuanto a resultados deportivos, ya que con 16 puntos y a falta de tres partidos por jugarse de la fase regular, quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.

Así, la llegada de Sebastián Viera como entrenador no fue el revulsivo, ni la solución para enderezar el camino, después de un mal arranque de semestre que produjo la salida del DT Alfredo Arias, quien consiguió dos títulos consecutivos en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026, el 31 de agosto pasado cuando los directivos tomaron la radical decisión.

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Ahora, para Junior lo que sigue es tratar de cerrar con decoro la presente temporada y comenzar a pensar en 2027, cuando participará en la Copa Libertadores de América y desde ya se habla de una depuración de la plantilla con la salida de unos diez jugadores y la contratación de un mismo número de refuerzos.

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla. Foto oficial del Junior de Barranquilla

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Los resultados de Junior en la Liga II 2026

fecha: 1 (25 de julio) partido: Deportes Tolima 2-1 Junior

fecha: 2 (1 de agosto) partido: Junior 0-1 Millonarios

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fecha: 3 (30 de septiembre) partido: Atlético Nacional 3-1 Junior

fecha: 4 (14 de octubre) partido: Junior 1-1 Deportivo Pereira

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fecha 5 (27 de octubre) Boyacá Chicó 1-0 Junior

fecha: 6 (23 de agosto) partido: Junior 1-1 Once Caldas

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fecha: 7 (26 de agosto) partido: América de Cali 4-2 Junior

fecha: 8 (29 de agosto) partido: Junior 1-1 Santa Fe

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fecha: 9 (5 de septiembre) partido: Junior 3-3 Jaguares

fecha: 10 (12 de septiembre) partido: Alianza FC 1-0 Junior

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fecha: 11 (20 de septiembre) partido: Fortaleza 1-4 Junior

fecha: 12 (26 de septiembre) partido: Junior 2-0 Medellín

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fecha: 13 (4 de octubre) partido: Bucaramanga 3-1 Junior

fecha: 14 (10 de octubre) partido: Junior 2-2 Internacional de Bogotá

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fecha: 15 (18 de octubre) partido: Deportivo Cali 0-0 Junior

fecha: 16 (23 de octubre) partido: Junior 1-0 Águilas Doradas