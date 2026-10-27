Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior quedó eliminado de la Liga Betplay II 2026; el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón

Junior quedó eliminado de la Liga Betplay II 2026; el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón

Con el empate 1-1 frente a Boyacá Chicó de este martes en el estadio La Independencia, de Tunja; Junior quedó sin opciones de clasificar y defender el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
Comparta en:
Junior, en tiempos de bajo rendimiento en el fútbol colombiano.
Junior, en tiempos de bajo rendimiento en el fútbol colombiano.
Foto: Colprensa.

En una nueva regular presentación, sin ideas, ni fútbol, ni jerarquía acorde a los nombres que integran la nómina; Junior de Barranquilla no pasó este martes de la igualdad a un gol frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, y sentenció de esa manera un pésimo semestre en cuanto a resultados deportivos, ya que con 16 puntos y a falta de tres partidos por jugarse de la fase regular, quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así, la llegada de Sebastián Viera como entrenador no fue el revulsivo, ni la solución para enderezar el camino, después de un mal arranque de semestre que produjo la salida del DT Alfredo Arias, quien consiguió dos títulos consecutivos en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026, el 31 de agosto pasado cuando los directivos tomaron la radical decisión.

Publicidad

Últimas noticias

Jhon 'la Flecha' Gómez, DT de Boyacá Chicó.
Fútbol Colombiano

Boyacá Chicó no pasó del 1-1 con Junior y descendió al Torneo Betplay en 2027

Acción de juego en el duelo entre Cúcuta vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2026 tras Cúcuta 0-2 Águilas Doradas

Ahora, para Junior lo que sigue es tratar de cerrar con decoro la presente temporada y comenzar a pensar en 2027, cuando participará en la Copa Libertadores de América y desde ya se habla de una depuración de la plantilla con la salida de unos diez jugadores y la contratación de un mismo número de refuerzos.

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Foto oficial del Junior de Barranquilla

Publicidad

Los resultados de Junior en la Liga II 2026

fecha: 1 (25 de julio) partido: Deportes Tolima 2-1 Junior

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

fecha: 2 (1 de agosto) partido: Junior 0-1 Millonarios

Publicidad

fecha: 3 (30 de septiembre) partido: Atlético Nacional 3-1 Junior

fecha: 4 (14 de octubre) partido: Junior 1-1 Deportivo Pereira

Publicidad

fecha 5 (27 de octubre) Boyacá Chicó 1-0 Junior

fecha: 6 (23 de agosto) partido: Junior 1-1 Once Caldas

Publicidad

fecha: 7 (26 de agosto) partido: América de Cali 4-2 Junior

fecha: 8 (29 de agosto) partido: Junior 1-1 Santa Fe

Publicidad

fecha: 9 (5 de septiembre) partido: Junior 3-3 Jaguares

fecha: 10 (12 de septiembre) partido: Alianza FC 1-0 Junior

Publicidad

fecha: 11 (20 de septiembre) partido: Fortaleza 1-4 Junior

fecha: 12 (26 de septiembre) partido: Junior 2-0 Medellín

Publicidad

fecha: 13 (4 de octubre) partido: Bucaramanga 3-1 Junior

fecha: 14 (10 de octubre) partido: Junior 2-2 Internacional de Bogotá

Publicidad

fecha: 15 (18 de octubre) partido: Deportivo Cali 0-0 Junior

fecha: 16 (23 de octubre) partido: Junior 1-0 Águilas Doradas

Publicidad

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Boca Juniors vs. Mineiro, final de Copa Sudamericana?

Yerry Mina en duelo contra la Roma, por la Serie A de Italia.
Gol Caracol

Con Yerry Mina en cancha, Cagliari cayó 4-2 frente a la Roma, por la Serie A de Italia

Relacionados

Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad