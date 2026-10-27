Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó no pasó del 1-1 con Junior y descendió al Torneo Betplay en 2027

Boyacá Chicó no pasó del 1-1 con Junior y descendió al Torneo Betplay en 2027

Boyacá Chicó terminó pagando varias malas temporadas en la primera división y con el resultado de la noche de este martes frente a Junior quedó sin opciones de la permanencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
Comparta en:
Jhon 'la Flecha' Gómez, DT de Boyacá Chicó.
Jhon 'la Flecha' Gómez, DT de Boyacá Chicó.
Foto: Colprensa.

En el estadio La Independencia, de Tunja, Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla empataron a un gol este martes y con ese resultado se consumó el descenso del equipo que lidera en la parte organizacional el exjugador Eduardo Pimentel. Así, en la temporada 2027, los ajedrezados jugarán en el Torneo Betplay.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El equipo dirigido por Jhon 'la Flecha' Gómez necesitaba de una victoria para conservar sus posibilidades matemáticas de continuar luchando en pro de no irse a la Primera B, pero pese al gol de cabeza de Jhonnier Alomia, en los minutos finales del compromiso llegó la igualdad por intermedio de Jesús Rivas, quien clavó el balón al fondo de la red.

Publicidad

Últimas noticias

Así quedó Boyacá Chicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras el partido con Bucaramanga
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla del descenso en el fútbol colombiano, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Junior, en tiempos de bajo rendimiento en el fútbol colombiano.
Fútbol Colombiano

Junior quedó eliminado de la Liga Betplay II 2026; el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón

Publicidad

Relacionados

Boyacá Chicó

Publicidad

Publicidad

Publicidad