Boyacá Chicó no pasó del 1-1 con Junior y descendió al Torneo Betplay en 2027

En el estadio La Independencia, de Tunja, Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla empataron a un gol este martes y con ese resultado se consumó el descenso del equipo que lidera en la parte organizacional el exjugador Eduardo Pimentel. Así, en la temporada 2027, los ajedrezados jugarán en el Torneo Betplay.

El equipo dirigido por Jhon 'la Flecha' Gómez necesitaba de una victoria para conservar sus posibilidades matemáticas de continuar luchando en pro de no irse a la Primera B, pero pese al gol de cabeza de Jhonnier Alomia, en los minutos finales del compromiso llegó la igualdad por intermedio de Jesús Rivas, quien clavó el balón al fondo de la red.

Publicidad

Tabla del descenso tras los partidos del martes. Boyacá Chicó, oficialmente, es el primer descendido a la B este año. pic.twitter.com/XxMg0v9H4r — José Orlando Ascencio (@josasc) October 28, 2026