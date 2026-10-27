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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2026 tras Cúcuta 0-2 Águilas Doradas

Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2026 tras Cúcuta 0-2 Águilas Doradas

Ante una de las oportunidades de 'oro' para el conjunto 'rojinegro'; en casa, cedió puntos frente a los antioqueños, quienes movieron la tabla con su triunfo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Cúcuta vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Cúcuta vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este martes 27 de octubre, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la quinta jornada del fútbol colombiano, con un interesante duelo entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, en el estadio General Santander.

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Y es que, ante una fiel hinchada 'motilona'; el conjunto 'rojinegro' tuvo nuevo tropezó en casa, ante una de las oportunidades de 'oro' para meterse al selecto grupo de los ocho. Lamentablemente para los dirigidos por Nicolás Chiesa, el conjunto paisa se hizo fuerte en condición de visitante y, además de ganar 0-2, obtuvo tres puntos importantes para escalar a la octava casilla.

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Durante la primera media hora de juego, el equipo local se vio incómodo, sin poder mostrar ese fútbol ofensiva que le hizo ganar frente a Nacional en el General Santander; al frente, se encontró con un equipo dorado, que fue con los 'pantalones bien puestos' para ir en busca de su ingreso parcial a los ocho.

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Y, con mejor disposición en ataque, apareció Andrés Ricaurte a los 33 minutos, sellando el 0-1 parcial que enmudeció al escenario deportivo. La situación ya 'pintaba' oscura.

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Pero eso no fue todo, pues en ese final de la primera mitad, Águilas Doradas aprovechó la desatención y desconexión que había en el Cúcuta Deportivo. Y justamente, para terminarlos de golpear antes del entretiempo, apareció Andrés Mosquera Guardia, sentenciando el 0-2, que dejó a los 'rojinegros' neutralizados y sin reacción en su propia cancha.

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Para el complemento, el cuadro 'motilón' salió con una disposición diferente; tanto, que generó dos y hasta tres opciones claras en el área rival. Sin embargo, la falta de eficacia fue el factor denominador y al final, los antioqueños salieron ilesos del General Santander.

De esta manera, Cúcuta perdió la posibilidad de 'oro' para ingresar parcialmente al grupo de los ocho. Por su parte, Águilas sí escaló hasta la octava casilla.

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Así quedó al tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, Cúcuta 0-2 Águilas Doradas:

PosiciónEquipoPJPTSGD
1Atlético Nacional15
32
17
2América15
31
18
3Deportivo Cali16
30
14
4Santa Fe15
28
8
5Millonarios16
26
10
6Bucaramanga15
25
8
7Medellín15
23
1
8Águilas Doradas16
22
1
9Once Caldas16
21
2
10Cúcuta16
21
-6
11Tolima16
20
-1
12Alianza15
18
-10
13Internacional ...16
17
-4
14Llaneros16
17
-5
15Junior15
15
-3
16Boyacá Chicó15
15
-13
17Deportivo Per...15
14
-8
18Jaguares15
13
-11
19Fortaleza15
12
-6
20Pasto15
12
-12
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