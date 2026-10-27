Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2026 tras Cúcuta 0-2 Águilas Doradas

Este martes 27 de octubre, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la quinta jornada del fútbol colombiano, con un interesante duelo entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, en el estadio General Santander.

Y es que, ante una fiel hinchada 'motilona'; el conjunto 'rojinegro' tuvo nuevo tropezó en casa, ante una de las oportunidades de 'oro' para meterse al selecto grupo de los ocho. Lamentablemente para los dirigidos por Nicolás Chiesa, el conjunto paisa se hizo fuerte en condición de visitante y, además de ganar 0-2, obtuvo tres puntos importantes para escalar a la octava casilla.

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Durante la primera media hora de juego, el equipo local se vio incómodo, sin poder mostrar ese fútbol ofensiva que le hizo ganar frente a Nacional en el General Santander; al frente, se encontró con un equipo dorado, que fue con los 'pantalones bien puestos' para ir en busca de su ingreso parcial a los ocho.

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Y, con mejor disposición en ataque, apareció Andrés Ricaurte a los 33 minutos, sellando el 0-1 parcial que enmudeció al escenario deportivo. La situación ya 'pintaba' oscura.



Pero eso no fue todo, pues en ese final de la primera mitad, Águilas Doradas aprovechó la desatención y desconexión que había en el Cúcuta Deportivo. Y justamente, para terminarlos de golpear antes del entretiempo, apareció Andrés Mosquera Guardia, sentenciando el 0-2, que dejó a los 'rojinegros' neutralizados y sin reacción en su propia cancha.

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Para el complemento, el cuadro 'motilón' salió con una disposición diferente; tanto, que generó dos y hasta tres opciones claras en el área rival. Sin embargo, la falta de eficacia fue el factor denominador y al final, los antioqueños salieron ilesos del General Santander.

De esta manera, Cúcuta perdió la posibilidad de 'oro' para ingresar parcialmente al grupo de los ocho. Por su parte, Águilas sí escaló hasta la octava casilla.

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Así quedó al tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, Cúcuta 0-2 Águilas Doradas: