Así se jugará la final Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, por la Copa BetPlay 2025

Si bien este 2025 ya se está acabando, las emociones del fútbol profesional colombiano están cada vez más altas, puesto que sólo restan los partidos para definir a los últimos campeones del año. Este lunes, luego de finalizar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, la Dimayor anunció las fechas y horarios para los partidos de ida y vuelta entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, por la final de la Copa BetPlay 2025.

"La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR se permite informar la programación de la Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025. ¡Felicitamos a Atlético Nacional y a Independiente Medellín por alcanzar esta instancia final de la competencia!", fue el mensaje del ente rector del fútbol colombiano en un comunicado.

Este duelo, el cual revivirá el clásico paisa de nuestro balompié, iniciará el sábado 13 de diciembre a las 5.00 p.m. (hora Colombia) con el conjunto verdolaga como local. Luego, el miércoles 17 de diciembre, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), se llevará a cabo el encuentro definitivo con el Atanasio Girardot como casa del 'poderoso'.

Más allá de ser rivales de patio, esta final será muy atractiva por diferentes datos y registros. Atlético Nacional es el vigente bicampeón (2023 y 2024) de este torneo y de imponerse sobre el DIM, sería el primer equipo de la historia en ganar tres ediciones consecutivas.



Además, en cuanto al palmares, Nacional llegaría a la cifra de ocho títulos, reafirmando su condición de máximo ganador de la Copa Colombia.

Por su parte, Independiente Medellín tiene la opción de levantar por cuarta vez este trofeo, superando en el palmarés histórico a Millonarios, quien también ostenta tres títulos.

En cuantos a nombres, habrá un gran batalla entre delanteros. Francisco Fydriszewski es el goleador del torneo con cinco goles, sin embargo, en Nacional aparecen Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos con cuatro y tres anotaciones, respectivamente.

El camino de Nacional en Copa

Fase 1B: Nacional 4-0 Cúcuta Deportivo

Octavos de final: Nacional 6-2 Deportes Quindío

Cuartos de final: Nacional 3-0 Once Caldas

Semifinales: Nacional 6-3 América de Cali.

El camino de Medellín en Copa

Fase 1B: Medellín 2-1 Jaguares

Octavos de final: Medellín 2-1 Fortaleza CEIF

Cuartos de final: Medellín 4-2 Santa Fe

Semifinales: Medellín 2-1 Envigado