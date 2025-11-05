Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot, en Medellín; ¿será el más grande de Colombia?

El estadio Atanasio Girardot es noticia y tendencia este miércoles 5 de noviembre de 2025 luego de que la Alcaldía de Medellín presentara el proyecto que hay para modernizar y aumentar su capacidad para los eventos deportivos y culturales que se realizan en el escenario.

Por eso el diario ‘El Colombiano’ afirmó que luego de esta confirmación el recinto sería “el más grande de Colombia” y se habla que la capacidad sería para 60 mil espectadores, similar al plan que también se oficializó recientemente con el Metropolitano de Barranquilla.



Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot en Medellín

El citado medio antioqueño dio detalles del ambicioso proyecto presentado por la Alcaldía de Medellín, explicando que para aumentar su capacidad, “el alcalde explicó que se construirá una tribuna adicional hacia arriba, un tercer anillo, lo que implicará no afectar la estructura actual, a la que se le hará estudios de resistencia”.

De igual manera explicaron que la remodelación del Atanasio Girardot se hará solamente “con recursos públicos”, en un evento en el que estuvieron los presidentes de los clubes de Antioquia y hasta el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Por otro lado se hará una modernización del estadio, para que no solamente sea un aumento en la capacidad de espectadores sino también para que se vea más tecnológico e innovador. Actualmente le caben 44 mil personas y quedará para 60 mil personas, lo que beneficiaría a Atlético Nacional e Independiente Medellín, equipos que ofician como locales allí.

El estadio que la ciudad se merece. pic.twitter.com/HLnOQjltD5 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 5, 2025

“Según explicó el alcalde, los nuevos trabajos arrancarán con la demolición de la cubierta actual para poner una nueva y que cubra a todas las tribunas. Se cambiarán las torres de iluminación y ahora las luces serán internas”, detallaron en ‘El Colombiano’.

Adicional a eso tendrá modificaciones en su interior, ya que se “remodelarán los pasillos, las zonas de comidas y muchos otros espacios para mejorar la experiencia para los hinchas”.

Los tiempos planeados por la Alcaldía de Medellín es para comenzar obras “entre mayo y junio de 2026” y que se pueda entregar “en diciembre de 2027”, por lo que los próximos meses serán importantes para lograr que se planee los últimos detalles para esta ambiciosa obra.

El valor para la renovación del Atanasio Girardot señalan que será de 750 mil millones de pesos colombianos, con solo recursos públicos y sin la participación de alguna empresa privada.