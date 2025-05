"Asusta que Deportivo Cali llegue a la liquidación por las torpezas que cometen sus directivos"

En medio de la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2025, de los clubes grandes de nuestro país el único que quedó por puertas fue Deportivo Cali, que tuvo irregularidades y bajones en el nivel colectivo que terminaron pasando factura. En la tabla, los 'azucareros' son catorce, con 24 puntos.

Pero más allá de una nueva salida en falso en lo deportivo, en la parte administrativa se vienen presentando inconvenientes que pueden generar decisiones que podrían llevar al ocaso al tradicional cuadro vallecaucano, que fueron detallados por Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes.

"Están llevando al Deportivo Cali a un punto sin retorno, es algo preocupante, no es por alarmar. Y es que lo están metiendo a un terreno de un desastre, de la desaparición institucional del Deportivo Cali. No es nada fácil. Por ejemplo, si la firma consultora le presentó al Comité Ejecutivo opciones de inversionistas de corto y medio plazo, ¿por qué no tomaron la decisión?. ¿Por qué cuándo se pidieron pruebas de solidez financiera, el favorito de los miembros del Comite se retiró del proceso? Ahí quedaron dos firmas inversoras de buena reputación, ¿pero por qué no se tomó una decisión, ante las urgencias de tipo financiero?", indicó inicialmente Hernández Bonnet.

El director general de Gol Caracol prosiguió y apuntó que "la firma consultora Deloitte trató siempre de llevar un proceso transparente, ¿pero porqué querían (al interior del Cali) un fondeador (inversionista) de corto plazo, en manos del mismo intermediario que retiró una de las propuestas, un intermediario que ya antes había quedado mal?".

Deportivo Cali en medio de un partido por la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

Publicidad

De igual manera se establecieron interrogantes con la intempestiva renuncia del vicepresidente Eduardo Calderón y también con la cancelación de la vinculación que se tenía con la referidad consultora Deloitte, en medio de la búsqueda de inversores para asegurar el funcionamiento a corto y mediano plazo, en medio de todo lo que implica para el Cali estar acogido a la ley 550.

"Así, en el Cali no tendrán el inversionista para el segundo semestre del presente año, ese fondeador que juegue un papel fundamental. El actual Comité Ejecutivo está arriesgando la ley 550. ¿De dónde va a salir la capitalización?. Hay una crisis muy profunda, a la que no se le ve una solución cercana", complementó Hernández Bonnet.

Publicidad

Pero hubo más, ya que existe una particularidad en medio de todo el embrollo de manejos dirigenciales que se ventiló en 'Blu Radio'. "Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali tiene algo que es muy importante, los terrenos. Si se cambia el POT, hay gente pensando en esos terrenos y no en salvar al Deportivo Cali. ¿Porqué hay una persona que llevó a un cliente que quería comprar al Cali con la cédula, en un negocio de 70 millones de dólares? Ómar Ramírez se llama y llevó a un señor Miguel Olave. ¿Quién es Ómar Ramírez y qué papel juega?. Todo esto lo hemos ido obteniendo por medio de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol", señaló el experimentado comentarista.

¿Qué más dijo Javier Hernández Bonnet sobre la situación del Cali?

"Lo que hay es una cantidad de inescrupulosos, de chupa sangre, que le han quitado su grandeza al Cali, a raiz de sus decisiones, con comportamientos sospechosos y hasta normales en este Comité Ejecutivo. Ahora quisieron desprestigiar a Deloitte, que tiene un reconocimiento mundial. ¿Qué es lo que más asusta hoy? Pues que Deportivo Cali, que se encuentra en la ley 550, llegue por esas torpezas a la liquidación", finalizó Hernández Bonnet.