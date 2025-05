Millonarios y Nacional esperan milagro para tener ‘punto invisible’ en sorteo de cuadrangulares

Millonarios, en el cuarto lugar, y Atlético Nacional, en el tercero, están en una situación idéntica: ambos tienen 35 puntos y a falta de una fecha para el cierre de la fase de todos contra todos necesitan resultados de terceros para ganar el ‘punto invisible’.

Esa unidad se les asigna a los 2 primeros de la tabla de la Liga Betplay y sirve para avanzar a la final en caso de empate en puntos con otro equipo en los cuadrangulares semifinales.

Y aunque la diferencia es mínima con los que lideran: América de Cali y Deportes Tolima, cada uno con 36 puntos, el desarrollo de la última jornada –el domingo 25 de mayo– no favorece a bogotanos y antioqueños.

El milagro que necesitan Millonarios y Nacional para el 'punto invisible'

Publicidad

Ambos están obligados a imponerse en condición de local, Millonarios frente al ya eliminado Boyacá Chicó y Nacional contra Junior de Barranquilla, que lleva 4 partidos sin ganar como visitante.

Además, requieren que América y Tolima no ganen, también de locales, contra Independiente Medellín y Águilas Doradas, respectivamente.

Publicidad

Lo singular es que escarlatas y ‘pijaos’ acumulan 7 encuentros seguidos sin caer en casa, por lo que azules y ‘verdolagas’ deberán hacer su tarea y prender velas para que se les dé lo que necesitan.

Cuándo y cómo será el sorteo de los cuadrangulares semifinales

Los 8 clasificados a la instancia semifinal de la Liga Betplay 2025-I conocerán sus rivales luego de la última fecha de la fase de todos contra todos, el mismo domingo 25 de mayo o a más tardar el lunes 26.

El sistema pondrá a los 2 primeros de la tabla en cada uno de los grupos, luego se sorteará por parejas: tercero y cuarto, cada uno a un cuadrangular; quinto y sexto; y séptimo y octavo.

Publicidad

La primera jornada de la ronda semifinal, que ya tiene calendario establecido, se llevará a cabo entre el sábado 31 de mayo y el domingo primero de junio.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-I

Publicidad

Clasificación a falta de una fecha:

1. América: 36 puntos (+15, goles)

2. Tolima: 36 (+12)

3. Nacional: 35 (+17)

4. Millonarios: 35 (+11)

5. Junior: 34 (+9)

6. Santa Fe: 33 (+32)

7. Medellín: 32 (+10)

8. Once Caldas: 30 (+3)

9. Pasto: 29 (+1)

⦁ Eliminados

10. Bucaramanga: 26

11. Alianza: 26

12. Pereira: 25

13. Cali: 24

14. Fortaleza: 20

15. Chicó: 20

16. Águilas: 18

17. Envigado: 18

18. Llaneros: 17

19. Equidad: 10

20. U. Magdalena: 8