Atención en Millonarios; hay avances con fichaje internacional y hablan de “definirse todo”

Millonarios por estos días entrena y prepara lo que será el año 2026, luego de no clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. Por eso, ya tiene confirmados dos refuerzos que son Carlos Darwin Quintero y Mateo García, pero en la búsqueda de darle un salto a su nómina el mercado sigue activo para los azules, que se mueven rápidamente para tener equipo completo a finales de este año o comienzos del siguiente.

Con ese panorama uno de los nombres que más está sonando en las huestes 'embajadoras' es el del chileno Rodrigo Ureña, con paso en el fútbol colombiano (América y Tolima) y con amplia experiencia en su carrera. Y en las últimas horas salieron novedades de lo que sería este eventual fichaje.

Rodrigo Ureña, cerca de ser nuevo jugador de Millonarios

El periodista Gustavo Peralta, quien ha cubierto toda esta novela sobre la posible salida del mediocampista de Universitario, de Perú, y con los bogotanos en el horizonte, dio buenas noticias sobre el avance de las negociaciones entre las partes involucradas.



"Ya hay comunicación entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien", detalló de entrada el comunicador, quien de paso resaltó que todo se está dando de la mano de "Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, que está convencido de fichar al volante chileno".

¡LO ÚLTIMO! Ya hay comunicación entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien. Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, está convencido de fichar al… https://t.co/XkyoT7FkwM — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 13, 2025

Publicidad

El mismo periodista, días atrás, mencionó del interés pero que aún no había una comunicación clara entre los dos clubes para saber si progresaría el tema pero lo que sí dejó claro es que la U "solo aceptará el pago total de la cláusula (600 mil dólares)", y explicando que algunas versiones de prensa que aseveraban que Ureña pondría de su bolsillo para que se diera la transferencia es "falso".

De otro lado, extraoficialmente se habla de Sebastián Valencia (lateral izquierdo) y Julián Angulo (extremo), quienes serían otros dos nombres que desde Millonarios están negociando para que refuerzen el equipo para el 2026. En caso de concretarse todos estos acuerdos, serían ya 5 nuevas caras para el técnico Hernán Torres.