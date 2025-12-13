Síguenos en:
Accidente de buses con hinchas de Estudiantes rumbo a la final ante Racing; hay tres heridos

ChatGPT dijo: Tres hinchas de Estudiantes resultaron con heridas leves tras el choque de tres autobuses que viajaban rumbo a la final del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Bus con hincha de Estudiantes de la Plata sufrió accidente.
Bus con hincha de Estudiantes de la Plata sufrió accidente.
Pincha.

