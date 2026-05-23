Fabián Bustos y su queja; "O' Higgins postergó la fecha y Millonarios tuvo que jugar"

Fabián Bustos entregó sus impresiones de lo que fue el empate a dos goles de Millonarios en la tarde de este sábado frente a Boyacá Chicó, en el marco de la Copa BetPlay. El 'embajador' dejó escapar el triunfo en los últimos instantes, pero logró avanzar a la siguiente ronda del certamen que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol colombiano.

"Era un partido donde queríamos darle el triunfo a nuestra gente. Creo que hicimos los méritos para ganarlo por un amplia margen y terminamos cometiendo errores. Es agridulce, la sensación muy parecida al otro partido, es bueno haber clasificado una fecha antes en Copa Colombia, le dimos minutos a jugadores que venían de poco rodaje. Teníamos el controlado y tenemos errores que hay que trabajarlo. El equipo sigue fuerte de conseguir los objetivos, y ahora pensar en el martes que para nosotros es una final", dijo de entrada el DT argentino.

Otras declaraciones de Fabián Bustos:

- Los goles que ha recibido Millonarios en el juego aéreo...

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"Llevamos casi cuatro meses de partidos constantes, siempre haces preguntas con respecto a la parte negativa de todo. Acabamos de clasificar. No hay tiempo de trabajar, y yo me pregunto y digo: ¿queremos que el fútbol colombiano mejore?, porque hago parte de este fútbol, pero hay que buscar la forma de que para competir internacionalmente los equipos tengan más descanso; O' Higgins postergó la fecha y nosotros hoy (sábado) tuvimos que jugar. Yo quiero explicar que para el crecimiento del fútbol colombiano, los equipos que están en competencia internacional tienen que tener la chance de postergar un partido, éste se podría haber jugado el viernes próximo, pero lo jugamos ahora y no tenemos que trabajar. Imagínate si tengo tiempo para preparar un partido, te aseguro que lo preparo mejor; los antecedentes están, he dirigido a cinco equipos grandes. Pero no es excusa. Necesitamos trabajar más para no cometer esos goles".

- El rendimiento de los arqueros de Millonarios

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"Quedan dos partidos y este es el plantel que estamos y con esto vamos a sacar adelante estos dos partidos que restan. Y, obviamente, si hay que hacer ajustes que ya vienen trabajando con los distintos dirigentes, porque hay que intentar traer en algunas posiciones jugadores que nos den solución. Vamos a pelear el segundo campeonato, y si Dios quiere estamos clasificados en la Copa Sudamericana, intentaremos llegar lo más lejos posible".

- ¿A usted le gustaría seguir contando con Falcao García y Macalister Silva?

"Lo de Rada y Maca son jugadores que a mí me gustan en lo personal, son de mi agrado. Maca desde que estoy ha sido titular siempre, pero yo cuento con el jugador, le ha dado mucho club, y obviamente los años pasan. ¿Quién no quiere tener a Radamel? Ha hecho un esfuerzo enorme, ama la profesión, ama el club, no creo que esté por la parte económica; un chico que está identificado con la institución y ama su carrera. Después hay análisis de la dirigencia y después con la opinión de todos se busca lo que es mejor para el club".

Más voces de los protagonistas

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"Son dos jugadores muy buenos, los dos quieren hacer gol, le pegan muy bien al balón y por eso creo que tuvieron ese tipo de situación", dijo Jorge Cabezas, al ser preguntado por el tenso momento que protagonizaron Rodrigo Contregas y Sebastián Valencia.

