Atlético Nacional le ganó apenas 1-0 a Envigado, que jugó un tiempo con 9 jugadores

Atlético Nacional cumplió con su tarea, derrotó 1-0 a Envigado, pero dejó algunas dudas de su juego ante su gente en el Atanasio Girardot, en el partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II.

El único gol del encuentro en la tarde antioqueña fue de Juan Bauza, al minuto 34. Los naranjas sufrieron dos expulsados en el primer tiempo y jugaron toda la segunda parte con nueve en cancha.

Atlético Nacional no tuvo su mejor presentación, a pesar de algunas luces en el arranque del partido ene l Atanasio Girardot, cuando pusieron condiciones con su ataque poderoso e inquietando el arco del Envigado.

Pero esas luces de buen juego dieron fruto al minuto 34, cuando el argentino Juan Bauzá se juntó con Alfredo Morelos, con toques de primera y luego un remate potente del mediocampista extranjero, quien sacó un remate que dejó sun chances al guardameta rival y le dio el 1-0 final a los 'verdolagas'.

Envigado sufrió dos expulsiones en el primer tiempo: primero la de William Hurtado por una dura patada contra Jorman Campuzano y luego la de Didier Dawson por segunda tarjeta amarilla, que complicó el trabajo del técnico Andrés Orozco de cara a la segunda parte.

Atlético Nacional - Foto: Colprensa

Pero en los 45 minutos finales los naranjas mostraron carácter, compromiso con el equipo y a pesar de tener dos jugadores menos lograron que no llegaran más goles de Nacional y de paso tener algunas chances de anotar.

Al final no hubo tiempo para más y los dirigidos por Javier Gandolfi consiguieron un trabajado triunfo 1-0 contra Envigado, en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, que los pone en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos. Por su lado los rivales quedaron en la casilla 10, con 10 unidades.

En la próxima fecha Nacional tendrá el clásico paisa contra Independiente Medellín, el domingo 7 de septiembre, a las 6:20 p.m., oficiando como visitante. Del lado de Envigado se medirá a Águilas Doradas, en el Polideportivo Sur, ese mismo día pero a las 2:00 p.m.

Ficha técnica de Nacional vs Envigado, fecha 9 de Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

DT: Javier Gandolfi (Argentina)

Envigado: Juan Pablo Montoya; Steven Cuervo, Jhon Gamboa, Didier Palacios, Juan Felipe Holguín; Julián Palacios, Edison López, Didier Dawson; William Hurtado, Luis Díaz y Santiago Londoño.

DT: Andrés Orozco (Colombia)

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Árbitro: Wilmar Roldán

Gol: Juan Bauza (minuto 34)

Incidencias: expulsados William Hurtado y Didier Dawson (Envigado)