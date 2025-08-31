Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional le ganó apenas 1-0 a Envigado, que jugó un tiempo con 9 jugadores

Atlético Nacional le ganó apenas 1-0 a Envigado, que jugó un tiempo con 9 jugadores

Este domingo en el Atanasio Girardot Nacional consiguió tres puntos más, pero no aprovechó aún más la superioridad numérica que tuvo en la cancha.