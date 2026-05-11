Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Las emociones del fútbol profesional colombiano no se detienen y este martes 12 de mayo comienzan los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional se enfrenta a Internacional de Bogotá, en una serie que los 'verdolagas' van ganando 2-1.

Así fue Inter de Bogotá 1-2 Atlético Nacional, en Bogotá

Desde los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Diego Arias presentó una propuesta ofensiva, ejerciendo presión en territorio rival y buscando amplitud por las bandas mediante constantes envíos hacia los costados. Esa intención ofensiva le permitió generar aproximaciones peligrosas y encontrar espacios en ataque durante el arranque del partido.

El conjunto capitalino consiguió abrir el marcador sobre el minuto 28. Sin embargo, pese al impacto del gol recibido, el cuadro ‘verdolaga’ reaccionó rápidamente y encontró la igualdad pocos minutos después. Tras un tiro de esquina ejecutado por Eduard Bello, el guardameta rival terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el 1-1 parcial con el que finalizó la primera mitad.

Para el segundo tiempo, Atlético Nacional mostró una versión mucho más sólida y dominante, con un juego ofensivo mejor estructurado y una mayor intención de controlar el trámite del compromiso. El cuerpo técnico apostó por darle más profundidad al ataque con el ingreso de Andrés Sarmiento, además de fortalecer el mediocampo con la presencia de Matheus Uribe.



El gol de la victoria llegó sobre el minuto 68. Después de un saque de banda, Milton Casco controló el balón y se apoyó en Alfredo Morelos. El delantero, conocido como ‘El Búfalo’, asistió con un sutil pase a Juan Manuel Rengifo, quien definió con un potente zurdazo para marcar el 1-2 definitivo a favor del conjunto antioqueño.

Juan Manuel Rengifo marcó gol a Internacional de Bogotá con Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final en Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @nacionaloficial

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Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, por la Liga BetPlay I-2026

Fecha: martes 12 de mayo.

Hora: 6:20 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: televisión cerrada.