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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal no convence del todo pese a gol con Flamengo; "cometió errores tontos"

Jorge Carrascal no convence del todo pese a gol con Flamengo; "cometió errores tontos"

Flamengo venció 1-0 a Gremio con un solitario gol del colombiano Jorge Carrascal, sin embargo, la prensa brasileña lo señaló por algunos errores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Getty

El Flamengo aprovechó el empate del Palmeiras y redujo distancias con una victoria 1-0 en Porto Alegre contra el Gremio, gracias a un gol en la segunda mitad del colombiano Jorge Carrascal.

Pese a ganar por la mínima, los rojinegros fueron muy superiores a un Gremio que terminó silbado e increpado por su afición.

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"Fue una victoria extremamente merecida porque fuimos el mejor equipo en la primera y en la segunda parte. El aprovechamiento en términos ofensivos no fue el mejor, tuvimos dos palos, pero fuimos el equipo que más producimos en las dos etapas", destacó el entrenador del Fla, el portugués Leo Jardim.

La derrota llevó al Gremio a zona de descenso con 17 puntos, a uno de la salvación

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido de la Copa Libertadores
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido de la Copa Libertadores
AFP

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Jorge Carrascal, unas de cal y otras de arena

El volante colombiano fue titular con el 'mengao' en la visita a Gremio y anotó el tanto del triunfo, sin embargo, no convenció del todo a la prensa brasileña que cada vez le exije más en la cancha. Según el portal 'Globo Esporte', el partido del cartagenero fue de 8 puntos de calificación. "Marcó el gol de la victoria para el Flamengo con una jugada brillante, pero también aportó dinamismo al equipo jugando por el centro. Cometió algunos errores tontos, pero creó ocasiones interesantes. En la primera parte, estrelló un balón en el poste", fue la reseña del reconocido medio.

En la presente temporada, Carrascal ha disputado 27 encuentros, en los cuales ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias, con un acumulado de 1.521 minutos de juego. Cabe recordar, que, ha sido objeto de críticas por dos expulsiones que le han representado fuertes sanciones económicas en la interna del club.

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Lo cierto es que el volante de 27 años sigue aportando de a pocos en el conjunto de Río de Janeiro y aparece como uno de los jugadores que puede ser considerado por Néstor Lorenzo para la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026.

Por lo pronto, el próximo encuentro de Flamengo será este jueves 14 de mayo, contra Vitoria, por la Copa de Brasil.

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