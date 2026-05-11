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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros, por la Copa BetPlay 2026

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros, por la Copa BetPlay 2026

Este lunes 11 de mayo, Millonarios debuta en la Copa Betplay 2026 recibiendo a Llaneros por la fecha 2 de la fase de grupos. Acá todos los detalles del partido que se jugará en El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Millonarios vs. Llaneros.
Millonarios vs. Llaneros.
COLPRENSA.

Millonarios y Llaneros se enfrentarán este lunes 11 de mayo por la segunda jornada del grupo B de la Copa BetPlay 2026. Este será el estreno del conjunto bogotano mientras que 'el equipo de la media Colombia' buscará dar el golpe y sumar su segundo triunfo al hilo en este torneo.

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¿Cómo llega Millonarios?

Los 'embajadores' llegan a estrenarse en la Copa luego de una semana de idas y vueltas. Primero quedaron eliminados de la Liga BetPlay 2026-I luego de empatar 2-2 con Alianza FC y luego superaron 4-2 a Boston River en Uruguay por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los dirigidos por Fabián Bustos no jugaron en la primera jornada de la Copa, puesto que les correspondió descanso. Los 'azules' comparten el grupo B con Llaneros, Patriotas, Boyacá Chicó y Atlético FC.

Millonarios no cuenta con jugadores importantes por lesión como Sergio Mosquera, Jorge Arias y Falcao García.

¿Cómo llega Llaneros?

El equipo de la media Colombia tampoco logró su pase entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-I, cerrando su participación en la última fecha del todos contra todos con una derrota 3-0 con Boyacá Chicó. Llaneros ya debutó en la Copa con triunfo 3-0 sobre Atlético FC con doblete de Kelvin Osorio y gol de Jhon Vásquez.

El club de Villavicencio no contará por molestias físicas con Daniel Mantilla, Léider Riascos, Juan Pertuz y Johan Escobar.

Convocados de Millonarios

  • Guillermo de Amores
  • Diego Novoa
  • Carlos Sarabia
  • Samuel Martín
  • Édgar Elizalde
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Álex M. Paz
  • David M. Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Mateo García
  • Stiven Vega
  • Sebastián del Castillo
  • Álex Castro
  • Beckham Castro
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Contreras
  • Sebastián Mosquera

Convocados de Llaneros

  • Juan Camilo Loaiza
  • Roameth Romaña
  • Kevin Contreras
  • Howell Mena
  • Francisco Meza
  • Dennys Quintero
  • Julian Beltrán
  • Victor Vidal
  • Kevin Rincón
  • Jimmy Medranda
  • Kelvin Osorio
  • Marlon Sierra
  • Carlos Córdoba
  • Neider Ospina
  • Jhon Vásquez
  • Luis Miranda
  • Jhonnier Blanco
  • Luis Marimón

¿A que hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros?

La pelota rodará a las 8.00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín y será transmitido por la televisión cerrada de nuestro pasís.

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