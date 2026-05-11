A qué hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros, por la Copa BetPlay 2026

Millonarios y Llaneros se enfrentarán este lunes 11 de mayo por la segunda jornada del grupo B de la Copa BetPlay 2026. Este será el estreno del conjunto bogotano mientras que 'el equipo de la media Colombia' buscará dar el golpe y sumar su segundo triunfo al hilo en este torneo.

¿Cómo llega Millonarios?

Los 'embajadores' llegan a estrenarse en la Copa luego de una semana de idas y vueltas. Primero quedaron eliminados de la Liga BetPlay 2026-I luego de empatar 2-2 con Alianza FC y luego superaron 4-2 a Boston River en Uruguay por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los dirigidos por Fabián Bustos no jugaron en la primera jornada de la Copa, puesto que les correspondió descanso. Los 'azules' comparten el grupo B con Llaneros, Patriotas, Boyacá Chicó y Atlético FC.

Millonarios no cuenta con jugadores importantes por lesión como Sergio Mosquera, Jorge Arias y Falcao García.



¿Cómo llega Llaneros?

El equipo de la media Colombia tampoco logró su pase entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-I, cerrando su participación en la última fecha del todos contra todos con una derrota 3-0 con Boyacá Chicó. Llaneros ya debutó en la Copa con triunfo 3-0 sobre Atlético FC con doblete de Kelvin Osorio y gol de Jhon Vásquez.



El club de Villavicencio no contará por molestias físicas con Daniel Mantilla, Léider Riascos, Juan Pertuz y Johan Escobar.



Convocados de Millonarios

Guillermo de Amores

Diego Novoa

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex M. Paz

David M. Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Beckham Castro

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Sebastián Mosquera

Convocados de Llaneros

Juan Camilo Loaiza

Roameth Romaña

Kevin Contreras

Howell Mena

Francisco Meza

Dennys Quintero

Julian Beltrán

Victor Vidal

Kevin Rincón

Jimmy Medranda

Kelvin Osorio

Marlon Sierra

Carlos Córdoba

Neider Ospina

Jhon Vásquez

Luis Miranda

Jhonnier Blanco

Luis Marimón

¿A que hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros?

La pelota rodará a las 8.00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín y será transmitido por la televisión cerrada de nuestro pasís.