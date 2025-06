Atlético Nacional y el candidato para reemplazar a Javier Gandolfi, en caso de que no siga

Atlético Nacional ha dejado más dudas que certezas en el 2025. A pesar de que sigue en carrera en Copa Libertadores, tras finalizar segundo en su grupo, detrás de Internacional de Porto Alegre y superando a Bahía y Nacional de Montevideo, no cumplió con las expectativas en el rentado local. Y es que quedaron sin ninguna chance de clasificar a la final, con una fecha de anticipación.

La derrota 0-1 frente a Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot, por la quinta jornada del cuadrangular B de la Liga BetPlay I-2025, sepultó su última posibilidad que tenía de mantener vivo ese sueño de título. Razón por la que se puso en duda la continuidad de Javier Gandolfi como entrenador. Sin embargo, el propio estratega argentino se pronunció y fue contundente en su respuesta.

"Cuando llegué a la institución, firmé un contrato por dos años, no lo firmé por objetivos. Ahora, hay distintos objetivos que sí logramos y este tristemente no. Pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto. Si no, habría que cambiar el formato del contrato", afirmó de entrada en rueda de prensa posterior a la derrota frente al 'embajador'. Eso sí, no fue lo único y dijo más al respecto.

"La Liga era uno de los objetivos, el otro es la Copa Libertadores. Uno se está logrando, el otro no. Pero hay contratos en los que habría que cambiar el formato si pensamos que, si no se logra un resultado, hay que salir. Trabajo siempre de la misma manera y tengo la confianza 100% en este plantel. Estoy fuerte, ilusionado y el fútbol es también de procesos. Siempre daré la cara", sentenció.

Javier Gandolfi, técnico verde, en medio de los señalamientos. Foto: Atl. Nacional.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento desde Atlético Nacional, pero el periodista Fabio Poveda habló en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dio detalles de un nombre que interesa en el 'verdolaga'. "La salida de César Farías del Junior de Barranquilla es inminente y ya están buscando técnico. Tienen conversaciones con Alfredo Arias, pero hay un problema", expresó.

"El principal impase es que no se ha desvinculado del Deportivo Cali, entonces mientras que no lo haga, se complica el panorama. Por otro lado, el profesor Arias interesa a dos equipos grandes, donde uno de ellos es Atlético Nacional", sentenció. Cabe aclarar que Alberto Gamero fue anunciado en redes sociales como el nuevo entrenador del 'azucarero', por lo que Alfredo Arias no sigue.