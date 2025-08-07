Refuerzo de Millonarios se fracturó; "inició su proceso de recuperación"

La sexta jornada de la Liga BetPlay II -2025 tendrá el clásico de antaño entre Millonarios y Deportivo Cali. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar y sumar de a tres puntos. Los 'embajadores' presentan cinco novedades, pero una sensible baja por una fractura.

"Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡A Cristian le deseamos pronta recuperación!", se lee en el comunicado del club en su página web oficial.

Sin duda alguna, mala suerte para Cañozales que desde su llegada tuvo problemas, puesto que su fichaje desde Carabobo se había desestimado en un principio por problemas físicos. Tras ser oficializado, tuvo una etapa de reacondicionamiento que apenas le permitió debutar la jornada anterior contra Medellín en el Atanasio Girardot.

Ahora bien, no todas son malas noticias para los 'azules', ya que suman tres altas muy importantes. La primera tiene que ver con el arco. El uruguayo Guillermo de Amores recibe su primer llamado, tras ponerse a punto en lo físico y pinta como titular por encima de Diego Novoa. La segunda sorpresa se da en el medio campo y con el refuerzo que es llamado hacer el reemplazo natural de Daniel Cataño: Bruno Savio. El brasileño fue el último fichaje de Millonarios y es muy probable que sume sus primeros minutos contra los 'azucareros'. Por último, en el ataque aparece Jorge Cabezas Hurtado, quien arribó procedente del PAOK de Grecia, pero cuya ficha pertencía al Watford de Inglaterra.

David González está buscando alternativas y también decidió inclinarse por la cantera. Dicho esto, convocó al defensor Samuel Martín y al volante Brayan Cuero.

Los convocados de Millonarios para enfrentar al Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Diego Novoa, Samuel Martín, Juan P. Vargas, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero, Andrés Lilinda, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Saviño da Silva, Brayan Cuero, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Hurtado.

¡VAMOOOOSSSS MILLOOOOSSS QUERIDOOOO! 🔥💙



▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Deportivo Cali mañana a las 7:30 p.m. #HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/5eacowh1vo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 7, 2025