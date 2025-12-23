Cómo queda la tabla de títulos si quitan Copas Colombia a Millonarios, Santa Fe y más clubes

Publicidad
No para polémica sobre el posible no reconocimiento de los títulos de Copa Colombia anteriores a 2008, desde cuando el certamen se disputa de forma ininterrumpida cada año.
En sus primeras versiones hubo 4 campeones, pero estos elencos estarían a punto de perder esos trofeos de sus vitrinas si se pone en marcha una particular idea de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano.
Según el directivo, como la Copa renació en 2008, las ediciones anteriores no serán tenidas en cuenta y por ello se considera al desaparecido Equidad como primer campeón.
Lo paradójico es que el dirigente les asigna carácter de oficial a los títulos obtenidos de 2088 en adelante, pese a que las ediciones pasadas también fueron organizadas por la propia Dimayor.
Lo cierto es que 4 equipos se verían perjudicados en caso de que se cancelen dichas conquistas, pues las tendrían que borrar de su palmarés.
Lasa escuadras perjudicadas serían Boca Juniors de Cali, por su conquista en 1951; Millonarios, campeón en 1953; Independiente Medellín, vencedor en 1981; e Independiente Santa Fe, ganador en 1989.
⦁ Hasta el momento, así está la tabla de campeones:
- Atlético Nacional: 8 títulos
- Millonarios: 3
- Independiente Medellín: 3
- Independiente Santa Fe: 2
- Junior de Barranquilla: 2
- Deportivo Cali: 1
- Boca Juniors de Cali: 1
- Deportes Tolima: 1
- Equidad: 1
⦁ Tabla de campeones sin títulos anteriores a 2008:
- Atlético Nacional: 8 títulos
- Millonarios: 2
- Independiente Medellín: 2
- Junior de Barranquilla: 2
- Independiente Santa Fe: 1
- Deportivo Cali: 1
- Deportes Tolima: 1
- Equidad: 1
- Boca Juniors de Cali: 0
⦁ Campeones de cada año:
1951: Boca Juniors de Cali
1953: Millonarios
1981: Independiente Medellín
1989: Independiente Santa Fe
2008: Equidad
2009: Independiente Santa Fe
2010: Deportivo Cali
2011: Millonarios
2012: Atlético Nacional
2013: Atlético Nacional
2014: Deportes Tolima
2015: Junior de Barranquilla
2018: Atlético Nacional
2019: Independiente Medellín
2020: Independiente Medellín
2021: Atlético Nacional
2022: Millonarios
2023: Atlético Nacional
2024: Atlético Nacional
2025: Atlético Nacional