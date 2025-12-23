Cómo queda la tabla de títulos si quitan Copas Colombia a Millonarios, Santa Fe y más clubes

No para polémica sobre el posible no reconocimiento de los títulos de Copa Colombia anteriores a 2008, desde cuando el certamen se disputa de forma ininterrumpida cada año.

En sus primeras versiones hubo 4 campeones, pero estos elencos estarían a punto de perder esos trofeos de sus vitrinas si se pone en marcha una particular idea de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano.

Según el directivo, como la Copa renació en 2008, las ediciones anteriores no serán tenidas en cuenta y por ello se considera al desaparecido Equidad como primer campeón.

Lo paradójico es que el dirigente les asigna carácter de oficial a los títulos obtenidos de 2088 en adelante, pese a que las ediciones pasadas también fueron organizadas por la propia Dimayor.



Lo cierto es que 4 equipos se verían perjudicados en caso de que se cancelen dichas conquistas, pues las tendrían que borrar de su palmarés.



Estos equipos perderían títulos de Copa Colombia

Lasa escuadras perjudicadas serían Boca Juniors de Cali, por su conquista en 1951; Millonarios, campeón en 1953; Independiente Medellín, vencedor en 1981; e Independiente Santa Fe, ganador en 1989.

⦁ Hasta el momento, así está la tabla de campeones:

- Atlético Nacional: 8 títulos

- Millonarios: 3

- Independiente Medellín: 3

- Independiente Santa Fe: 2

- Junior de Barranquilla: 2

- Deportivo Cali: 1

- Boca Juniors de Cali: 1

- Deportes Tolima: 1

- Equidad: 1

⦁ Tabla de campeones sin títulos anteriores a 2008:

- Atlético Nacional: 8 títulos

- Millonarios: 2

- Independiente Medellín: 2

- Junior de Barranquilla: 2

- Independiente Santa Fe: 1

- Deportivo Cali: 1

- Deportes Tolima: 1

- Equidad: 1

- Boca Juniors de Cali: 0

⦁ Campeones de cada año:

1951: Boca Juniors de Cali

1953: Millonarios

1981: Independiente Medellín

1989: Independiente Santa Fe

2008: Equidad

2009: Independiente Santa Fe

2010: Deportivo Cali

2011: Millonarios

2012: Atlético Nacional

2013: Atlético Nacional

2014: Deportes Tolima

2015: Junior de Barranquilla

2018: Atlético Nacional

2019: Independiente Medellín

2020: Independiente Medellín

2021: Atlético Nacional

2022: Millonarios

2023: Atlético Nacional

2024: Atlético Nacional

2025: Atlético Nacional