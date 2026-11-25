Atlético Bucaramanga manifestó su inconformidad por el arbitraje en el partido contra Millonarios, disputado el pasado 24 de noviembre en el estadio El Campín y válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, y solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Comisión Arbitral y a la Dimayor hacer públicos los audios del VAR correspondientes a la jugada entre Leonardo Flores y Mateo García.

A través de un comunicado emitido este miércoles, el elenco 'leopardo' cuestionó que el juez central, Ferney Ossa, sancionara la infracción únicamente con tarjeta amarilla tras aplicar la ley de ventaja. En el documento, Bucaramanga señaló que "consideramos inadmisible que el equipo arbitral encargado del VAR, liderado por John Perdomo, no recomendara al árbitro central una revisión en campo de la acción, pese a disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para analizar la gravedad de la infracción".

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La jugada en cuestión que reclama el conjunto santandereano se produjo sobre el minuto 41, cuando Millonarios se imponía parcialmente 2-1. Fue allí cuando Mateo García pisó a Leonardo Flores, quien al instante cayó al suelo con evidente dolor en su rostro. Incluso fue atendido por el cuerpo médico de los 'búcaros'.

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Sobre el impacto de esta decisión, el cuadro 'leopardo' sostuvo: "A nuestro juicio, dada la gravedad de la infracción y el riesgo que representó para la integridad física de nuestro futbolista, la acción ameritaba una revisión en campo por recomendación del VAR y, de acuerdo con las reglas de juego y las imágenes disponibles, pudo derivar en la expulsión del jugador del equipo rival". Agregó además que una tarjeta roja en ese instante "habría podido modificar sustancialmente la dinámica y el desarrollo del compromiso".



Bucaramanga en el partido contra Millonarios en El Campín. Foto: Colprensa

Adicionalmente, el Bucaramanga pidió la unificación de los criterios arbitrales en esta etapa decisiva del campeonato, advirtiendo que "ha sido objeto de reiteradas sanciones con expulsiones por acciones de juego que, a nuestro juicio, han sido considerablemente menos claras y evidentes que la aquí señalada".

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Finalmente, concluyó en el comunicado subrayando que su solicitud "no pretende justificar el resultado deportivo del encuentro, sino velar por la integridad de nuestros futbolistas y exigir garantías de equidad, transparencia y uniformidad en la aplicación de las reglas de juego para todos los equipos que participan en la competición".

Hay que indicar que Millonarios se impuso 4-1 al 'leopardo' y llegó a cuatro puntos en el grupo B, mientras que los dirigidos por Pablo Peirano se quedaron en una unidad.

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Acá el comunicado de Bucaramanga: