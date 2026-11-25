América y Millonarios se impusieron en sus compromisos de la segunda jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. La 'mechita' le ganó 2-1 al Cali en un nuevo clásico vallecaucano disputado en el Pascual Guerrero, mientras que el 'embajador' goleó 4-1 al Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Precisamente, este miércoles en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la app de Ditu, hicieron un análisis de ambos combinados que suman cuatro puntos en su zona, y que se enfrentan el viernes en la capital del país. Incluso, los panelistas precisaron que los dirigidos por David González han mostrado una mejor regularidad en el torneo, y por tanto, son los favoritos para pelear la estrella de fin de año.

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"América sin duda, porque el primer partido de Millonarios no me gustó nada. Lo que le valoro en el juego contra Bucaramanga fue la agresividad y la efectividad. Pero lo de América, me gustó el primer tiempo contra Cali, le dio una clase de calidad, nunca supieron descifrar la posición de Quiñones (Luis), hasta antes de la lesión de Murillo (Jhon), que también los complicó. Luego llegó un golazo el de Ángel y ahí encaminaron todo", dijo Javier Castell en su intervención.

América y Cali se enfrentaron por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Por su parte, el 'profe' Nelson Gallego también levantó la mano por los rojos del Valle del Cauca, que además tienen la ventaja deportiva.



"Yo creo que América, lo que ha hecho en el año, es el equipo con mejor regularidad. Quiñones (Luis) ha mejorado mucho, el '10' de América es un complemento muy bueno (Yeison Guzmán), Ángel (Tomás) en los cuadrangulares ha levantado su nivel. Es un gran candidato en los cuadrangulares, por todo lo que ha hecho en el año", expresó.

¿A qué hora es Millonarios vs. América por la tercera fecha de cuadrangulares de Liga II-2026?

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A las 8:40 de la noche, de este viernes 27 de noviembre, rodará el balón en El Campín para el juego entre 'embajadores' y 'diablos rojos'.

