Un doblete del colombiano, Luis Javier Suárez, permitió al Sporting de Lisboa empatar 2-2 en casa contra el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, este miércoles en la quinta jornada de la Champions League.
Tres días después de debutar con el United siendo goleado 4-0 en Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino sigue viendo cómo se le resiste la primera victoria en esta nueva etapa.
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Luis Javier Suárez abrió el marcador en el 33' de penal, solo tres minutos después de haber fallado otra pena máxima, y selló el 2-2 definitivo en el 80', empujando a la red tras un error del arquero Senne Lammens al blocar el balón.
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Entre medias, los Red Devils habían remontado provisionalmente el partido con un doblete precisamente de su capitán portugués, Bruno Fernandes, que anotó primero de penal en el 48' y luego con un tiro de fuera del área en el 50'.
En la recta final del partido (86'), el United creyó haber logrado el tanto de la victoria, el tercero, gracias al danés Patrick Dorgu, pero una revisión en el VAR lo anuló.
En el 90+3' los visitantes quedaron incluso con diez por la expulsión del belga Youri Tielemans.
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Una semana después de aterrizar en Inglaterra tras concluir su etapa como seleccionador de Estados Unidos y tres días después de debutar con una derrota por goleada en Anfield, Pochettino tiene ante sí una misión titánica.
En la Premier League, la situación del United es crítica, en puestos de descenso al ser penúltimo (19º) y el panorama en Champions es delicado, con 7 puntos y un decimonoveno lugar, dentro de la zona que permite jugar la repesca pero sin gran margen para la relajación.
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RB Leipzig, Bayern Munich y Villarreal serán los tres últimos rivales en esta liguilla para el equipo de Pochettino, que llegó a ser subcampeón de este torneo en 2019 cuando dirigía al Tottenham.
Con 10 puntos queda el Sporting de Lisboa, en su caso en su caso noveno, en puertas del Top 8 que clasifica automáticamente para los octavos de final.
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Pero antes de pensar en los próximos compromisos europeos, los verdiblancos tienen el fin de semana una visita crucial al Oporto, líder de la liga portuguesa y que le saca ya nueve puntos en la tabla.
Tabla de goleadores de la Champions League
|Posición
|Jugador
|Equipo
|Goles anotados
|Partidos disputados
|1
|Douvikas
|Como
|6
|5
|2
|Luis Javier Suárez
|Sporting Portugal
|6
|5
|3
|Mbappé
|R. Madrid
|6
|5
|4
|Haaland
|M. City
|5
|4
|5
|Malen
|Roma
|5
|5
|6
|Nicolò Tresoldi
|Brujas
|5
|5
|7
|Dembélé
|Paris Saint-Germain
|4
|4
|8
|Kane
|Bayern Múnich
|4
|4
|9
|Raphinha
|Barcelona
|4
|4
|10
|Alexey Batrakov
|Galatasaray
|4
|5
|11
|Bruno
|M. United
|4
|5
|12
|Demirovic
|VfB Stuttgart
|4
|5
|13
|Fabián
|Paris Saint-Germain
|4
|5
|14
|Guirassy
|Borussia Dortmund
|4
|5
|15
|Cucho
|Betis
|3
|2
|16
|Doué
|Paris Saint-Germain
|3
|3
|17
|Foden
|M. City
|3
|3
|18
|Lautaro
|Inter Milán
|3
|3
|19
|Adeyemi
|Barcelona
|3
|4
|20
|Cunha
|M. United
|3
|4
|21
|Isak
|Liverpool
|3
|4
|22
|Lamine Yamal
|Barcelona
|3
|4
|23
|McTominay
|Nápoles
|3
|4
|24
|Barcola
|Liverpool
|3
|5
|25
|Barkley
|A. Villa
|3
|5
|26
|Ferran
|Paris Saint-Germain
|3
|5
|27
|Gordon
|Barcelona
|3
|5
|28
|Jackson
|A. Villa
|3
|5
|29
|Mac Allister
|Liverpool
|3
|5
|30
|Nico Paz
|Como
|3
|5
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