En medio del buen momento futbolístico que atraviesa Millonarios en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, el delantero Rodrigo Contreras se refirió a su continuidad en el conjunto ‘embajador’. Con el vencimiento de los plazos contractuales a la vuelta de la esquina —finaliza su vínculo el 31 de diciembre del año en curso —, el argentino dejó claro que las negociaciones ya están en marcha y reafirmó su deseo de permanecer en la institución azul capitalina para seguir escribiendo su propia historia.

El goleador, de 31 años, — y a quien su pase le pertenece a Deportes Antofagasta de Chile — , explicó en zona mixta del estadio Nemesio Camacho El Campín, luego del partido contra Bucaramanga que acabó 4-1 y en el que marcó dos goles, que su agente ya se encuentra trabajando directamente con los directivos del azul para definir los términos de su futuro deportivo, mientras él mantiene toda su concentración en los retos venideros.

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"Vino mi representante ahora. Él se va a encargar de hablar con el club. Creo que hay tiempo de una semana más. Yo trato de hacer mi trabajo en la cancha, de demostrarle al club, al hincha, que siempre voy a dar todo por mi equipo; bueno, eso como dije, ya se va a encarar mi equipo. Yo estoy muy contento acá, muy feliz, la idea mía es salir campeón con Millonarios, entrar a la historia del club, que es muy grande. Así que nada, ese es el objetivo que tengo, y voy a dar todo de mí para poder cumplirlo", expresó el popular 'Tucu'.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, celebra su doblete contra Bucaramanga en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Millonarios

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Más allá de las gestiones en los escritorios, Rodrigo Contreras también analizó el próximo reto de Millonarios en los cuadrangulares semifinales que será contra América de Cali, el viernes 27 de noviembre, destacando la exigencia del compromiso y la importancia de hacerse fuertes en condición de local. Pidió el apoyo de la hinchada para este crucial encuentro de la tercera jornada del grupo B y en el que ambos clubes llegan con cuatro puntos.



"Sí, va a ser un partido muy duro, hace poco lo enfrentamos acá, creo que ese día hicimos un gran partido. Sabemos que tenemos que jugarlo así, como es, que es un clásico, es un partido aparte, y vamos a dar todo para seguir sumando a tres, que en casa la gente nos acompañe, eso nos ayuda mucho a nosotros para los partidos", concluyó el delantero argentino.