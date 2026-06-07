¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Dónde ver EN VIVO EN TV

El inicio de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, restan cuatro días para que inicie oficialmente la máxima cita orbital, pero para la Selección Colombia, significa aún algunos días más de preparación previo al esperado debut.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan muy motivados tras ganar sus últimos dos juegos de preparación: primero 3-1 frente a Costa Rica en lo que también significó la despedida de la 'tricolor' del país, y posteriormente ya en territorio norteamericano tras ganarle a Jordania 2-0.

El primer encuentro frente a los 'ticos' fue de gran exigencia pese a que ese día era una fiesta total vestida de amarilla no solo en las tribunas, sino desde en la antesala, con artistas como Carlos Vives y Morat cantando para calentar el ambiente. Los goles de la victoria fueron marcados por Dávinson Sánchez al 17', 'Lucho' Díaz al 23' y por último Luis Javier Suárez selló la mágica noche al 81'.

Mientras que enfrentando a Jordania, Jhon Arias se fue de doblete al marcar al 40' y 54' respectivamente, para darle la victoria a la 'tricolor' siendo muy superior durante los 90 minutos de juego.



Así las cosas, el próximo compromiso de la Selección Colombia será el tan esperado retorno a la Copa del Mundo, pues hace exactamente ocho años fue la última participación delos 'cafeteros' en un Mundial, aquella vez en Rusia 2018. Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, nuestro primer compromiso será enfrentando a Uzbekistàn.

James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia AFP

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Hora y dónde ver Colombia vs. Uzbekistán

Fecha: miércoles 17 de junio.

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Azteca, Ciudad de México (México).

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

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Este juego será transmitido Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu, y contará con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el análisis de Rodolfo de Paoli.

Los 26 guerreros de la Selección Colombia para este Mundial

Un grupo encabezado por figuras de experiencia y jugadores que atraviesan un buen momento en sus clubes. En la nómina aparecen los arqueros David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero.En la zona defensiva fueron llamadosDaniel Muñoz, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Johan Mojica, Deiver Machado y Willer Ditta. En el mediocampo figuran Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Jaminton Campaz y Jhon Arias.Finalmente, en el frente de ataque están Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández y Carlos Gómez.