¿Cuándo vuelve la Liga BetPlay del fútbol colombiano en 2026?, arranca pronto por el Mundial

La Liga BetPlay 2026 se palpita desde ya a pesar de que este martes 16 de diciembre el Junior se coronó campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre del fútbol colombiano. Pero ahora, todos deberán pasar página y enfocarse en el próximo año.

Comenzará a mediados de enero, debido a que se vendrá el Mundial 2026, y por eso necesitan que se termine con antelación para que no se cruce con la máxima cita del fútbol orbital.



¿Cuándo comienza la Liga BetPlay en el 2026?

Extraoficialmente se menciona que entre el viernes 16 de enero, el sábado 17 y domingo de ese mes, se jugará la primera fecha del todos contra todos del fútbol colombiano el próximo año, por lo que desde ya varios equipos ya están en pretemporada, anunciando fichajes e informando de salida de jugadores, para amar sus planteles.

Por su parte, se conoció que, a más tardar, el 5 de junio, 6 días antes del inicio de la Copa del Mundo, se terminaría la Liga BetPlay 2026-I.

De hecho, el nuevo campeón de la Liga BetPlay, el Junior de Barranquilla, comenzará en la fecha 1 del 2026 casualmente frente al Deportes Tolima, rival que venció en la final de este segundo semestre.



Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Publicidad

Por su parte, los recién ascendidos Jaguares y Cúcuta se medirán a Deportivo Cali y Once Caldas, respectivamente.

Se vienen varias semanas de descanso y de igual manera, de pretemporada, para que los 20 equipos preparen lo que será la Liga BetPlay 2026-I, que no tendrá fecha de clásicos y tampoco cuadrangulares, ya que los play off volverán (cuartos de final, semifinal y final), para que pueda terminar antes, por el inicio del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.



Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I:

Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

Publicidad

Nacional vs Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs Medellín

Santa Fe vs Águilas Doradas

Cúcuta Deportivo vs Once Caldas

Publicidad

Atlético Bucaramanga vs Millonarios

Jaguares vs Deportivo Cali

Publicidad

Fortaleza vs Alianza Valledupar

América de Cali vs Internacional de Bogotá

Deportivo Pereira vs Llaneros