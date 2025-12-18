“Preocupación” por hinchada visitante en Nacional vs. Millonarios de Sudamericana ¿No habrá?

Atlético Nacional y Millonarios se tendrán que ver las caras en el encuentro único de la ronda inicial de la Copa Sudamericana 2026, en la que equipos del mismo país luchan entre sí, con excepción de las escuadras de Brasil y Argentina, que entran a competencia directamente en fase de grupos.

Esta característica del reglamento hace que no se juegue en sede neutral, sino que la localía se sortea, lo que en este caso favoreció al cuadro verde de Antioquia, que afrontará la contienda con su propio público en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Dicha situación hace que por reglamento de la Conmebol, ente rector del torneo, exija que haya un mínimo de 2.000 entradas para la afición visitante; es decir, Nacional debe habilitar un sector en las tribunas para seguidores de Millonarios.

Sin embargo, los hechos de violencia ocurridos en ese escenario en la final de la Copa Colombia 2025, definición en la que los ‘verdolagas’ se impusieron sobre Independiente Medellín, han hecho que se cree un manto de incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en la contienda de Sudamericana y que se estudie si será conveniente tener a ambas hinchadas.



¿Habrá hinchada de Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana?

Al respecto, el periodista Javier Hernández Bonnet señaló en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que desde el bando azul hay cierta zozobra: “Conversando con gente de Millonarios, nos manifestaron que hay preocupación de que esta ola de violencia termine generando las dificultades emocionales y anímicas en quienes van a jugar en Medellín”.



Y agregó que se estaría contemplando no asignar entradas a la hinchada visitante, pese a la multa de 20.000 dólares (77 millones de pesos colombianos, aproximadamente) que acarrea no hacerlo.

“Hay equipos que prefieren pagar la multa y no entregar boletería a los visitantes. Preparen la noticia porque eso va a ocurrir, muchos equipos no quieren hinchadas visitantes en los partidos que organizan por unos pocos revoltosos que se ponen de ruana los estadios”, finalizó.

Resta esperar la decisión que tome Atlético Nacional en la primera semana de marzo de 2026, entre el martes 3 y el jueves 5, cuando se efectuará la confrontación, ya que seguramente se implementarán nuevas medidas en la capital paisa para evitar que los desmanes vuelvan a empañar el fútbol.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025