Cuándo y dónde será Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana 2026; partido único

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán uno de los duelos más llamativos de la Copa Sudamericana 2026. El sorteo efectuado en Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), emparejó a ambas escuadras en una llave de eliminación directa pactada a una sola contienda.

En consecuencia, también se sorteó el estadio en el que se disputará este compromiso, cuyo perdedor se despedirá prematuramente de la competencia, mientras que el triunfador conseguirá tiquete para la instancia de grupos, para cual habrá un nuevo sorteo.

Los otros 2 equipos colombianos que se tendrán que medir entre sí serán América de Cali y Atlético Bucaramanga, que se enfrentarán en las mismas circunstancias.

En esta fase no participarán los clubes de Argentina y Brasil, que tienen mayor cantidad de representantes y entran en acción directamente en la fase de cuadrangulares.



Cuándo es Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana 2026

Según el calendario de la Conmebol, ente rector del campeonato, el compromiso se llevará a cabo entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, pues el día exacto aún está por confirmar. En esa misma semana también se celebrará el cotejo entre América y Bucaramanga.



El escenario del encuentro entre ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ se escenificará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, ya que en el sorteo salió primero el nombre de Nacional y por ello se quedó con la localía.

Publicidad

En caso de empate en esa confrontación, será necesario definir al clasificado a la siguiente fase mediante tanda de lanzamientos desde el punto penal.

Por su parte América recibirá al conjunto ‘búcaro’ en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, gracias a que la suerte favoreció a los escarlatas.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025