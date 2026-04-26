Cali, América y Dimayor se pronunciaron por los ataques al bus del 'escarlata'

El pasado sábado 25 de abril, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026, se disputó una nueva edición del clásico vallecaucano, entre Cali y América. Dicho juego se llevó a cabo en el estadio de Palmaseca y quedó en manos del 'azucarero', por 1-0, con gol de Avilés Hurtado. Sin embargo, las polémicas y momentos de tensión no faltaron.

Infortunadamente, a la salida, el bus donde los 'escarlatas' se movilizaban fue atacado por un grupo de personas que estaban afuera del estadio. Les lanzaron objetos, gritaron insultos y rompieron algunos vidrios. Razón por la que los pronunciamientos no faltaron y ninguna de las dos instituciones ni la Dimayor se quedaron callados.

Pronunciamiento de Dimayor sobre ataque a bus del América

Rechazamos los actos de violencia presentados en el encuentro entre Deportivo Cali y América de Cali, válido por la Fecha 18 de la Liga BetPlay l-2026. El fútbol debe ser un espacio de convivencia, respeto y sana competencia. Situaciones como las ocurridas atentan contra la integridad de los asistentes, los protagonistas del espectáculo y el espíritu deportivo que promueve nuestra institución.

Desde DIMAYOR reiteramos nuestro compromiso con la seguridad en los estadios del país y hacemos un llamado a la reflexión a todos los actores involucrados: aficionados, clubes, autoridades y organizadores, para trabajar de manera conjunta en la erradicación de cualquier tipo de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos.



Deportivo Cali le ganó al América en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

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Comunicado del Deportivo Cali, tras los ataques al bus del América de Cali

Rechazamos de manera enfática los hechos de violencia ocurridos a la salida del estadio, en los que el bus de la delegación de América de Cali resultó afectado por acciones aisladas de un reducido grupo de individuos. Expresamos nuestra solidaridad con la delegación visitante y lamentamos profundamente cualquier situación que comprometa la seguridad y la convivencia en el fútbol.

Cali cumplió de manera integral con los protocolos de prevención y seguridad establecidos antes, durante y después del encuentro, en coordinación con las autoridades competentes, priorizando en todo momento a los asistentes y participantes del evento. Estos hechos son ajenos al compromiso institucional del club y a los valores de respeto, sana convivencia y seguridad que promovemos.

Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano. X de @DeportivoCaliCP

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Comunicado de América de Cali por los ataques sufridos

Rechazamos de manera categórica y enérgica los hechos de violencia de los que fue víctima nuestra delegación a la salida del escenario deportivo, tras el compromiso disputado recientemente. El bus en el que se desplazaba el equipo fue objeto de ataques reiterados y deliberados por parte de individuos identificados como hinchas del equipo rival.

El primero de estos ataques ocasionó un daño significativo en el vehículo y dejó como saldo varias personas con heridas leves, en un hecho que, por su naturaleza, pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad. Estas agresiones no fueron aisladas, sino que se extendieron durante un tramo considerable del recorrido.

Se generó un escenario de hostigamiento que puso en riesgo la integridad física de jugadores, cuerpo técnico y personal logístico que se encontraban a bordo. Este tipo de conductas no solo atentan contra la seguridad de los protagonistas del espectáculo, sino que afectan gravemente la esencia del fútbol como escenario de encuentro, pasión y convivencia.

Como institución, hacemos un llamado firme a las autoridades competentes, organismos de seguridad y entes organizadores para que se realice un seguimiento exhaustivo a estos hechos y se adopten medidas contundentes que garanticen condiciones de seguridad. El fútbol no puede seguir siendo rehén de unos pocos que distorsionan su verdadero significado.

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Informamos, además, que América ha iniciado los procesos para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades individuales y colectivas, con el objetivo de que se impongan las sanciones a que haya lugar y la reparación de los daños ocasionados. El respeto por la vida, la integridad y el juego limpio debe estar por encima de cualquier rivalidad.