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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cali, América y Dimayor se pronunciaron por los ataques al bus del 'escarlata'

Cali, América y Dimayor se pronunciaron por los ataques al bus del 'escarlata'

A través de extensos comunicados, cada una de las partes dio su punto de vista sobre lo ocurrido, tras el clásico vallecaucano, donde América perdió 1-0 con Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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América de Cali y Deportivo Cali jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026
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