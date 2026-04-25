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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / David González, sobre gol anulado al América en el clásico; "se toma la decisión más fácil"

David González, sobre gol anulado al América en el clásico; "se toma la decisión más fácil"

El DT del América dejó sus impresiones de lo que fue la derrota 1-0 de su equipo frente al Cali en el clásico, este sábado, pero también habló del tanto anulado a Jan Lucumí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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David González, director técnico del América de Cali.
David González, director técnico del América de Cali.
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