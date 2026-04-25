David González, sobre gol anulado al América en el clásico; "se toma la decisión más fácil"

David González, entrenador del América de Cali compareció en rueda de prensa luego de la derrota 1-0 de su equipo en el clásico contra Deportivo Cali, por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. El timonel no sólo analizó lo que fue el compromiso en el estadio de Palmaseca, sino que también dio su opinión sobre el gol anulado a su equipo; se refirió a la acción de Jan Lucumí.

Para el antioqueño, la terna arbitral tomó la decisión más fácil a la hora de anular el gol que le habría dado la ventaja a su equipo frente a los 'azucareros'.

"No he visto la cámara de televisión donde muestran diferentes ángulos, solamente la vi con nuestra cámara táctica. Con lo que yo estoy ahí en la raya, y lo que veo es un forcejeo entre ambos. Al final, yo creo que se termina tomando la decisión más fácil, incluso, me parece que si iban a pitar la falta, tendría que haber sido falta a favor nuestro, devolverse verdaderamente a dónde empezó la jugada; que es una falta que le hacen a Lucumí, pero se toma la decisión más sencilla; así como la última jugada del partido donde se da la decisión más sencilla de dar una falta que nos evitó un tiro de esquina, que a lo mejor pasa algo, a lo mejor no, pero se cortó con lo más sencillo", expresó David González en su intervención con los medios de comunicación.

América en el clásico contra el Cali por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. X de @AmericadeCali

Otras declaraciones de David González:

- América se relajó al estar clasificado



"Los clásicos se viven igual, sea cuál sea la situación que uno esté viviendo. Todos en este equipo queríamos ganar el partido de hoy (sábado), que estamos clasificados, cierto, pero en este partido la intención no era especular, era ganar. Corregiremos lo que tenemos que corregir, hay que voltear la página y enfocarnos en el torneo internacional y en las finales".

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- Análisis del partido

"Hoy (sábado) no generamos demasiado peligro, en otros partidos sí lo hemos hecho. Hoy no se dio, buscaremos razones, situaciones si hay que corregirlas, y seguiremos adelante".