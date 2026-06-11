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Gol Caracol  / "Shakira tiene más mundiales que Piqué"; venenoso mensaje en contra del exjugador de España

"Shakira tiene más mundiales que Piqué"; venenoso mensaje en contra del exjugador de España

La artista colombiana es nuevamente tema de debate por su aparición en la ceremonia del Mundial 2026. En redes le recordaron a su expareja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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A Shakira nuevamente le recordaron a Gerard Piqué.
A Shakira nuevamente le recordaron a Gerard Piqué.
Foto: AFP.

Shakira vuelve al escenario del Mundial. "Dai Dai" retumbó en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México en la culminación de una corta ceremonia de apertura que antecedió el partido inaugural del torneo de 2026, entre el anfitrión y Sudáfrica.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy, constataron periodistas de la AFP. Encabezaba una sensual coreografía junto a bailarines vestidos de ropa deportiva.

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Shakira antes presentó el himno "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un "Bienvenidos a México" en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También participaron bailarines vestidos de dorado -con balones de oro en las manos- que bordeaban el escenario, que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

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El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986, y está repleto con los casi 81.000 asientos que tiene de capacidad ocupados.

"Shakira tiene más mundiales que Piqué"

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Evidentemente, la nueva aparición de la colombiana en el Mundial ha dado de que hablar en redes sociales, desatando comentarios y opiniones de varios frentes. Y en esas reacciones que se han vuelto virales en redes sociales, destaca la de una periodista, quien comparó a la cantante con su expareja.

“Cuarta vez que la convocan a Shakira para cantar la canción del Mundial. Es una eminencia, Gerard no la vio. Tiene más Mundiales que Piqué", indicó Morena Beltrán en un programa de 'ESPN', referente a las varias apariciones que ha tenido la 'cafetera' en los eventos de apertura y clausura, de los certámenes mundialistas.

Shakira ha aparecido en 2006, 2010, 2014 y ahora en 2026. Por su parte, el exfutbolista español solo estuvo en 2010, 2014 y 2018.

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