A David González, DT del América, lo hicieron salir de casillas unos hinchas del Cali; acá el video

El clásico vallecaucano entre Cali y América, del sábado anterior y válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026, tuvo momentos de tensión no sólo en el campo de juego, sino también fuera de éste. A David González, técnico de los 'diablos rojos', lo hicieron salir de casillas algunos hinchas del 'azucarero'.

Finalizado el compromiso en el estadio de Palmaseca, y cuando el bus del América se disponía a salir del escenario deportivo, un grupo de fanáticos del Cali comenzó a lanzar objetos y a proferir insultos en contra de los jugadores y 'staff'; todo este episodio generó reacción inmediata por parte de González, quien se bajó del autobús y los encaró. ¡Todo esto quedó captado en video!

En el corto clip que es viral en las redes sociales se observa cómo el técnico del América, de cierta manera le hace una 'invitación' a los hinchas del Cali para que se acerquen y le digan los insultos 'cara a cara'; no desde lejos. González tuvo que ser 'frenado' por los miembros de la Policía que ya estaban pendientes a este situación.

Por su parte, otro grupo de uniformados ejecutaron una primera línea, evitando que estos hinchas del conjunto 'azucarero' traspasaran los límites y causaran daños peores.

Hay que indicar que el clásico culminó con marcador 1-0 a favor de los 'verdiblancos', pero el duelo estuvo marcado por la polémica, ya que al América le anularon un gol a Jan Lucumí.



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Precisamente, González se refirió en rueda de prensa al tanto que lo anularon a su equipo, consideró la decisión como la "más fácil".

"No he visto la cámara de televisión donde muestran diferentes ángulos, solamente la vi con nuestra cámara táctica. Con lo que yo estoy ahí en la raya y lo que veo es un forcejeo entre ambos. Al final, yo creo que se termina tomando la decisión más fácil, incluso me parece que si iban a pitar la falta, tendría que haber sido falta a favor nuestro, devolverse verdaderamente a dónde empezó la jugada, que es una falta que le hace a Lucumí, pero se toma la decisión más sencilla, así como la última jugada del partido donde se da la decisión más sencilla de dar una falta que nos evitó un tiro de esquina, que a lo mejor pasa algo, a lo mejor no, pero se cortó con lo más sencillo", expresó en rueda de prensa.