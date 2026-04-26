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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A David González, DT del América, lo hicieron salir de casillas unos hinchas del Cali; acá el video

A David González, DT del América, lo hicieron salir de casillas unos hinchas del Cali; acá el video

Finalizado el clásico en Palmaseca, David González no ocultó su irritación ante un grupo de seguidores del Cali que se acercó al bus del América.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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David González, DT del América de Cali.
David González, DT del América de Cali.
AFP

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