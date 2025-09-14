Cali se complicó en el final, pero terminó venciendo 2-1 a Pasto, con uno menos, por Liga

Este domingo 14 de septiembre, Deportivo Cali recibió al Pasto en un estadio Palmaseca totalmente vestido de verde y blanco, por los cientos de aficionados que acompañaron al ‘azucarero’, en esta nueva jornada de Liga.

Al final, los vallecaucanos ganaron con un justo 2-1, en el duelo correspondiente a la fecha número once, en el fútbol colombiano.

Los goles del Cali fueron de Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán; por su parte, Pasto, descontó por medio de John Méndez.

Con este resultado, el Cali es décimo con 14 unidades, cinco más que el Pasto, que actualmente es antepenúltimo en la tabla.

El siguiente partido de los ‘azucareros’ será el sábado 20 de septiembre frente a La Equidad, en Bogotá; mientras que los ‘volcánicos’ recibirá a Santa Fe en El Campín, el mismo día, por la duodécima jornada de la Liga BetPlay.

Ficha técnica:

Deportivo Cali (2): Alejandro Rodríguez, Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Felipe Aguilar, Andrés Correa, Andrés Colorado, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrey Estupiñán, Johan Martínez y Avilés Hurtado.

DT: Alberto Gamero.

Deportivo Pasto (1): Andrés Cabezas, Mauricio Castaño, Luis Caicedo, Fabián Villa, Joyce Ossa, Juan Valencia, Felipe Jaramillo, David Camacho, Johan Caicedo, Freddy Espinal y Yoshan Valois.

Entrenador: Camilo Ayala.

Estadio: Palmaseca.

Incidencias: Yani Quintero vio la expulsión a los 79 minutos de partido.