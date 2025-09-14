Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II, tras triunfo de Santa Fe y dura caída de Millonarios

Este domingo 14 de septiembre, la Liga BetPlay le dio continuidad a la undécima jornada del fútbol colombiano, que había iniciado el pasado viernes con la igualdad entre Junior y La Equidad.

Y es que, tras lo que fue la goleada de Millonarios por 3-0 contra Alianza Valledupar y la caída de Nacional por la mínima diferencia frente a Atlético Bucaramanga; ahora, este 14 de septiembre, Santa Fe fue quien le dio apertura a la fecha dominical en el balompié de nuestro país.

Con un gran escenario, buen clima y un estadio Nemesio Camacho El Campín vestido de rojo y blanco, los 'cardenales' salieron con todo su 'arsenal' para enfrentar al Unión Magdalena.

Y aunque los capitalinos sufrieron para anotar, tras un gol en fuera de lugar y un travesaño, al final Emmanuel Olivera y Christian Mafla sentenciaron el 2-0 con el que el 'león' volvió a sumar de a tres, para meterse en la pelea de los ocho.

Resultados de la jornada 11:

Junior 1-1 La Equidad

Fortaleza 1-0 América de Cali

Alianza FC 3-0 Millonarios

Once Caldas 1-0 Envigado

Atlético Nacional 0-1 Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe 2-0 Unión Magdalena

Domingo 14 de septiembre de 2025

Deportivo Cali vs. Pasto

Hora: 4:10 p.m.

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Hora: 6:20 p.m.

Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:30 p.m.

Partido pospuesto:

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay: