Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II, tras triunfo de Santa Fe y dura caída de Millonarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 14 de septiembre, la Liga BetPlay le dio continuidad a la undécima jornada del fútbol colombiano, que había iniciado el pasado viernes con la igualdad entre Junior y La Equidad.
Y es que, tras lo que fue la goleada de Millonarios por 3-0 contra Alianza Valledupar y la caída de Nacional por la mínima diferencia frente a Atlético Bucaramanga; ahora, este 14 de septiembre, Santa Fe fue quien le dio apertura a la fecha dominical en el balompié de nuestro país.
Con un gran escenario, buen clima y un estadio Nemesio Camacho El Campín vestido de rojo y blanco, los 'cardenales' salieron con todo su 'arsenal' para enfrentar al Unión Magdalena.
Y aunque los capitalinos sufrieron para anotar, tras un gol en fuera de lugar y un travesaño, al final Emmanuel Olivera y Christian Mafla sentenciaron el 2-0 con el que el 'león' volvió a sumar de a tres, para meterse en la pelea de los ocho.
Publicidad
Resultados de la jornada 11:
Junior 1-1 La Equidad
Fortaleza 1-0 América de Cali
Alianza FC 3-0 Millonarios
Once Caldas 1-0 Envigado
Atlético Nacional 0-1 Atlético Bucaramanga
Independiente Santa Fe 2-0 Unión Magdalena
Publicidad
Domingo 14 de septiembre de 2025
Deportivo Cali vs. Pasto
Hora: 4:10 p.m.
Deportivo Pereira vs. Llaneros
Hora: 6:20 p.m.
Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó
Hora: 8:30 p.m.
Publicidad
Partido pospuesto:
Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
Publicidad
Tabla de posiciones en la Liga BetPlay: