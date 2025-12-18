Una aclaración en medio de conmoción por el asesinato del jugador Mario Pineida; "la esposa soy yo"

Tanto en Ecuador, como en el fútbol sudamericano, aún se siente la conmoción y tristeza por el asesinato del lateral Mario Pineida, del Barcelona y con experiencia en la Selección de su país, a quien atacaron dos sicarios en un local en el que venden carne. Junto al deportista, también falleció en el mismo lugar la ciudadana peruana Gisella Fernández Ramírez, de 39 años. La mamá de Pineida se salvó milagrosamente, ya que se encontraba como acompañante del par de fallecidos.

Ante las especulaciones con respecto a la relación entre el jugador y Fernández Ramírez, apareció un mensaje contundente en redes sociales para aclarar el tema. “Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”, explicó la cónyuge de Mario.

Mario Pineida jugó más de 200 partidos con Barcelona de Ecuador. Getty Images.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia. En este momento tan difícil pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y, especialmente, por la de nuestros hijos, quienes también están siendo afectados por esta situación y por una pérdida tan grande”, agregó Aguilar, quien no ha hablado con los medios de comunicación del vecino país.

Esto no ha pasado inadvertido y se han dado reacciones de todo tipo, en especial en las redes sociales y junto a ello, los principales medios le han dado desarrollo al tema, en otro frente informativo.



Publicidad

¿Qué hacía la peruana acompañante de Mario Pineida?

El diario 'Extra' dedicó un artículo este jueves en el que se preguntaron contra quién estaba dirigido el ataque sicarial. Y así en un apartado de la nota indicaron que "según información de la Policía Nacional, Fernández Ramírez mantenía una relación con Pineida desde hace varios meses. Primeras investigaciones indican que el ataque podría estar relacionado con amenazas previas y conflictos vinculados a actividades económicas informales, específicamente el otorgamiento de préstamos y manejo de grandes sumas de dinero".