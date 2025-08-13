Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno golea en la cancha con Once Caldas, pero pierde en su vanidad; ¡insólito!

Dayro Moreno golea en la cancha con Once Caldas, pero pierde en su vanidad; ¡insólito!

El goleador tolimense es tendencia en las redes sociales por curiosa imagen que se ha viralizado y que lo deja mal parado; las críticas no han hecho falta.