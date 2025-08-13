Dayro Moreno golea en la cancha con Once Caldas, pero pierde en su vanidad; ¡insólito!

Dayro Moreno nuevamente es tendencia en las redes sociales, tras el duelo contra Huracán por la Copa Sudamericana. Sin embargo, en esta ocasión su protagonismo no se da especialmente por lo hecho dentro del terreno de juego; más bien, fuera de él.

Y es que, muy bien es conocido que el goleador tolimense es uno de los futbolistas más polémicos y curiosos en el balompié de nuestro país, por las diferentes actitudes, declaraciones y más que lo hacen un personaje peculiar.

Y justamente, dentro de esas características, en el delantero destaca la de ser vanidoso en cuando a su manera de vestir, peinar y más.

No obstante, es claro que los años no pasan por sí solos y, tras una reciente fotografía que se ha viralizado en las redes sociales, el goleador llevó del ‘bulto’ con todas las críticas recibidos por sus fans.

En la foto que se ha convertido en tendencia en las redes, se ve al goleador tolimense con poco cabello en la parte superior de su cabeza; puede ser efecto de los años o problemas capilares.

Sin embargo, los usuarios, especialmente en X, no lo dejaron pasar por encima y se rieron de Dayro Moreno, quien, a pesar de no ser goleador en el aspecto de la vanidad, sí lo es dentro de los terrenos de juegos con el Once Caldas.

¡LE PIDEN QUE YA SE RAPE! 😅



Dayro Moreno, ex jugador de Xolos, fue objeto de debate por su corte de cabello…#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/Z9qUqSpW8o — La Octava Sports (@laoctavasports) August 13, 2025

Dayro Moreno nunca escuchó la frase de "una retirada a tiempo es una victoria" 👩‍🦲 pic.twitter.com/kFPHwrNbQo — Alejandro Montes (@amontes_98) August 13, 2025