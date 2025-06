Jorge Bava: “Santa Fe es garra y corazón, nos hemos caído y nos levantamos”

Jorge Bava necesitó poco tiempo de trabaja en Independiente Santa Fe para llegar a una final, pero el estratega uruguayo sabe que falta el paso más importante que es ganarse el título, que disputará con Medellín, este domingo.

En la rueda de prensa previo al partido de vuelta de la gran final de Liga BetPlay 2025-I, el estratega 'charrúa' dejó varias declaraciones y se mostró con plena confianza en sus dirigidos.

"Si hay algo que caracteriza a la historia de Santa Fe, más allá del fútbol y los buenos jugadores, es la garra y el corazón. Se ha manifestado a lo largo del torneo. Nos hemos caído, nos levantamos, sufrimos todos juntos. Uno, como entrenador, llega a un lugar y no puede hacer caso omiso a eso. Le puede dar impronta, ideas, indagar en el modelo, pero las raíces están bien marcadas, y siempre se ha visto la garra, el pelear hasta el final, y lo ha demostrado en este campeonato y los cuadrangulares", dijo para iniciar sobre la idiosincrasia de los 'cardenales'.

Acá más declaraciones de Jorge Bava, técnico de Santa Fe:

Ewil Murillo, convocado y recuperado

"Lo convocamos porque tuvo una gran evolución. Todos los que vinieron están aptos para jugar. Todavía no definimos el equipo, pero es una posibilidad".

*El análisis del DIM

"Debido a la competencia, nos enfrentamos al mismo rival. El análisis es más exhaustivo de las dos partes. Nos basaremos en lo que pasó el otro día. Creo que tenemos que ser cautelosos. En los pocos días de trabajo hay que identificar, corregir, ver las fortalezas del rival y encontrar la rivalidad que todo equipo tiene. Fueron días muy buenos de trabajo, pocos, pero será un partido muy disputado y difícil, como el primero".

*Léider Berrío y Brayan León, en la mirada

"Sin duda que son dos jugadores muy importantes en el ataque del rival a lo largo de todo el torneo. Hemos trabajado para minimizar su potencial, pero de todo el equipo. Está bien trabajada la plantilla. Es un rival de jerarquía y respeto, y logramos mejorar en estos días aspectos que nos ayuden a mirar esos futbolistas que definen partidos, que están cerca al área".

*Andrés Mosquera Marmolejo, fundamental

"No hay mucho para agregar de él. Es un orgullo tenerlo en nuestras filas. Es un líder adentro y afuera de la cancha. En ella no voy a profundizar más porque todos lo ven. Es un plus, porque las áreas son definitorias, y tener esa calidad es bueno para todos nosotros porque te acerca, que es a lo que queremos".

*Hugo Rodallega, la gran figura

"Siempre trabajamos para que nuestros delanteros tengan opciones de gol. Dos pilares tenemos en ese sentido del área: por los goles de Hugo estamos acá, las atajadas de Marmo. El trabajo es nutrirlo, porque capacidad goleadora tiene, y en cuanto más le generemos, estaremos más cerca de convertir y ganar".

*Estudiaron los penaltis

"En caso de que se resuelva, esperamos sea para nosotros. Toda situación de juego la entrenamos. Entrenamos toda posibilidad que pueda surgir en un partido. No es lo mismo, pero es imposible llevar una situación igual, aunque se trabaja para tener un panorama. Tanto penaltis como cualquier situación la trabajamos y les damos información".

*El trabajo de Bava en Santa Fe

"Agarré un equipo armado, con el campeonato transcurrido, pero ahí hay un error que yo no podía cometer: hacer un monólogo de uno mismo sin mirar las características del plantel. Sabía que tenía poco tiempo de trabajo, pero nos jugábamos mucho, primero para entrar a los cuadrangulares. Uno debe potenciar las características de ellos e ir poniendo la idea".