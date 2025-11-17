Campeón con Nacional: “A nivel profesional le llega el momento a todos y a mí ya me llegó”

Giovanni Moreno es uno de los grandes jugadores que ha dado el fútbol colombiano en los últimos años. El antioqueño, de 39 años, brilló con las camisetas de Envigado, Atlético Nacional, Racing de Avellaneda y Shanghai Shenhua de China.

Actualmente, el ‘Flaco’ se encuentra en Argentina, donde está disputando la Copa Potrero con el equipo La Crema, flamante campeón del torneo y uno de los favoritos a repetir el título con el colombiano a bordo.

¿Giovanni Moreno volverá a jugar de manera profesional?

Giovanni Moreno cmapeón con Nacional @nacionaloficial

Recientemente, el volante concedió una entrevista al programa ‘SportsCenter’ de 'ESPN', en la que el nacido en Segovia (Antioquia) se refirió a su continuidad en las canchas. Cabe recordar que Moreno no juega desde julio de 2022, cuando fue campeón con Nacional, equipo del que es hincha.

“Descansar, disfrutar, vengo a estos partidos que me invitan, amigos y algún que otro torneo, pero a nivel profesional yo creo que le llega el momento a todos y a mí ya me llegó. En este momento no es algo que tenga para mi futuro. En la vida todo puede cambiar, por ahí alguien te hace la invitación en algún club o, como lo dije en el pasado, si puedo competir, estar bien y poder ir a Envigado, pero es de esperar qué nos depara la vida”, dijo Giovanni Moreno.

En otras declaraciones, ‘Gio’ mostró su satisfacción por la invitación a participar en el torneo.

“A mí la gente en Argentina me trató muy bien, me querían mucho, tanto los de Independiente como los de Racing. Cuando estuve allá la gente me trató bien; los de Independiente me decían que tuve que jugar allá, así como los de Boca o River, porque fue una época muy linda. Entonces, como hace tiempo que no voy, la invitación es mucho como para esos hinchas de Racing que se quedaron con las ganas de volverme a ver”.

Así mismo, habló de su paso por Racing, donde dejó una grata recordación y vivió el mejor momento de su carrera: “Yo creo que sí, por el nivel de competencia que había en esos equipos. Estaban todas las leyendas, como se dicen: ‘La Brujita’ Verón, Riquelme, Palermo… era dificilísimo ese torneo. Eran jugadores que uno admiró toda su vida; en ese momento yo estaba volando, como se dice”.