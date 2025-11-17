Países Bajos se metió al Mundial 2026: goleó 4-0 a Lituania y terminó invicto en la Eliminatoria

La selección de Países Bajos culminó la fase de clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, con una victoria este lunes ante Lituana por 4-0 y finalizó de manera invicta su andadura en el grupo G.

El equipo entrenado por Ronald Koeman concluyó sus partidos clasificatorios con cuatro victorias y dos empates y un balance de 27 goles a favor y cuatro en contra.

Países Bajos, clasificó al Mundial 2026 AFP

Países Bajos salió a mandar desde al principio y se adueño del balón -79 por ciento de posesión en la primera parte-, lo que limitó las escasas opciones de Lituania, que trató de defender su área y confió en su portero Edvinas Gertmonas, el hombre más destacado en los primeros 45 minutos.

Tras varios intentos protagonizados por los neerlandeses Memphis Depay y Cody Gakpo, el centrocampista Tijjani Reijnders abrió la lata con una gran definición después de un robo y asistencia del barcelonista Frenkie De Jong en el minuto 16.

El propio Reijnders, uno de los mejores jugadores de La Orange, estuvo a punto de marcar el segundo en el minuto 30, pero su preciosa definición con el exterior del pie derecho se estrelló con uno de los postes de la portería defendida por Gertmonas.

Casi de milagro, Lituania se marchó a vestuarios con sólo 1-0 en el marcador, pero con una sensación de estar muy por debajo de los locales.

La segunda mitad comenzó de la misma forma y Países Bajos desató una tormenta de goles para certificar lo que no pudo en los primeros 45 minutos. En el 58, Gakpo hizo el 2-0 tras un penalti señalado por mano. Sólo dos minutos más tarde, Xavi Simons materializó el 3-0 con una gran definición dentro del área.

En el minuto 63, Donyell Mallen aprovechó un contrataque y, en una gran jugada individual, puso el 4-0. Lituania trató de reaccionar y estuvo muy cerca de lograr el tanto de la honra por medio de Markas Beneta, pero su cabezazo salió por encima de la portería de Bart Verbruggen.

Los instantes finales estuvieron marcados por la entrada del joven delantero neerlandés de 22 años Emmanuel Emegha, debutante con la selección absoluta contra Polonia la pasada semana, que espoleado por la grada, trató, sin fortuna, de redondear la goleada.

Países Bajos entra por la puerta grande al Mundial 2026, con un total de 20 puntos de 24 posibles.