Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Países Bajos se metió al Mundial 2026: goleó 4-0 a Lituania y terminó invicto en la Eliminatoria

Países Bajos se metió al Mundial 2026: goleó 4-0 a Lituania y terminó invicto en la Eliminatoria

La ‘naranja mecánica’ fue contundente y selló su clasificación a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, donde esperan ser protagonistas.

Por: EFE
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Países Bajos, clasificó al Mundial 2026
Países Bajos, clasificó al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad